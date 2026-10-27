Schummelei von Aleks: Promi-Büßen-Sahel verliert die Fassung

In der dritten Folge von Das große Promi-Büßen eskaliert die Stimmung im Camp – und mittendrin steckt Sahel. Die Reality-Bekanntheit verliert völlig die Beherrschung, nachdem Mitstreiter Aleksandar Petrovic (35) ungefragt Wasser über ihren Pullover geschüttet hat. Dahinter steckt eigentlich eine gut gemeinte Idee: Um Tabak zu bekommen, müssen alle Teilnehmer jeweils vier Kilogramm ihrer persönlichen Gegenstände abgeben. Sahel fehlen beim Wiegen jedoch noch ein paar Gramm, weshalb Aleks ihre Kleidung mit Wasser schwerer machen will. Doch die vermeintliche Hilfsaktion geht gründlich nach hinten los. Die Produktion durchschaut den Trick und verhängt eine Strafe: Sahel muss nun statt vier Kilogramm ganze 4,5 Kilogramm ihrer Habseligkeiten abgeben. Als Nadja Großmann ihr daraufhin auch noch lautstark Vorwürfe macht, bringt das die ohnehin aufgebrachte Camperin endgültig zum Ausrasten.

Ins Rollen gebracht hatte den Tauschhandel Melissa Hofmann, die dringend eine Zigarette wollte. "Ich bin wirklich am Leiden und ich hätte wirklich gerne jetzt langsam eine Zigarette. Es ist nicht viel, ich meine, wir tragen eh die gleiche Scheiße jeden Tag", erklärte sie in der Show. Nach einigem Drängen und einer Abstimmung stimmte auch Sahel zu. Aleks wollte seiner Mitstreiterin daraufhin mit einem Trick helfen: "Ich hatte noch meine halbe Flasche voller Wasser und dann dachte ich: Komm, kippste kurz die Flasche auf ihren Pulli. Dann saugt der Pulli das auf, ist schwerer und dann muss sie weniger Klamotten abgeben." Die Aktion kam jedoch gar nicht gut an: "Aleks hat alle meine Sachen nassgemacht. Ich wollte das nicht und war sogar sauer, dass er meine Sachen nass gemacht hat." Als Nadja ihr anschließend Vorwürfe machte und weitere Kleidung forderte, eskalierte der Streit. Völlig aufgelöst flüchtete die Reality-Bekanntheit in den Interviewraum, schrie und brach in Tränen aus.

Auch im Interviewraum ist Sahels Wut noch längst nicht verflogen. Vor laufender Kamera schimpft sie über ihre Mitstreiterin: "Jetzt hat die einmal ihre Sendezeit bekommen, Alter, soll sie sich f*cken." Doch so heftig der Streit auch war, lange hält die schlechte Stimmung nicht an. Schon kurz nach der Eskalation raufen sich die beiden Frauen wieder zusammen und versöhnen sich. Und was sagt eigentlich Aleks zu seiner missglückten Hilfsaktion? Der Realitystar nimmt das Ganze mit Humor: "Mein großes Talent ist, in Fettnäpfchen zu treten und Skandale auszulösen – unbewusst." Damit bringt er das Chaos ziemlich treffend auf den Punkt. Schließlich hat eine halbe Flasche Wasser für reichlich Geschrei, Tränen und ein zusätzliches halbes Kilo an abzugebenden Habseligkeiten gesorgt.

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Joyn Promi-Büßen-Kandidatin Sahel, 2026

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Joyn/Nikola Milatovic; Aleksandar Petrovic, "Das große Promi Büßen"-Kandidat 2026

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Joyn/Nikola Milatovic; Nadja Großmann, "Das große Promi Büßen"-Kandidatin 2026

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