Nach Spekulationen: Jay-Z wird 2027 zum Super-Bowl-Headliner

Jetzt ist es offiziell: Jay-Z (56) wird die "Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show 2027" als Hauptact anführen! Nachdem bereits in der vergangenen Woche entsprechende Gerüchte aufgekommen waren, wurde die Nachricht am 26. Oktober während der Halbzeitpause des NFL-Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles verkündet. Am 14. Februar 2027, ausgerechnet am Valentinstag, wird der Rapper im SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles auf der Bühne stehen. In den USA übertragen ABC und ESPN das Spektakel. Für den 25-fachen Grammy-Gewinner ist es eine besondere Premiere, denn erstmals wird er selbst im Mittelpunkt einer Super-Bowl-Halbzeitshow stehen. Gegenüber Variety zeigte sich Jay-Z entsprechend bewegt: "Von 'Reasonable Doubt' bis auf die Bühne der Super-Bowl-Halbzeitshow – es war eine lange Reise. 30 Jahre Musik, Arbeit und Kultur auf der größten Bühne der Welt. Dass dieser Weg weitergeht, ist ein wahr gewordener Traum."

Bereits vor der offiziellen Ankündigung hatte das Portal Puck über Jay-Zs geplanten Auftritt berichtet. Dass ausgerechnet der Rapper nun selbst die Bühne erobert, ist besonders interessant: Sein Unternehmen Roc Nation ist nämlich schon seit 2019 gemeinsam mit der NFL für die Gestaltung und Produktion der Halbzeitshow verantwortlich. Die Zusammenarbeit umfasst darüber hinaus weitere Unterhaltungsformate, Veranstaltungen und soziale Initiativen und wurde 2024 verlängert. Mit seinem Auftritt tritt Jay-Z in die Fußstapfen von Bad Bunny (32), der beim Super Bowl LX im Februar 2026 für musikalische Unterhaltung gesorgt hatte. Der Sänger präsentierte damals ein rund 13-minütiges Set mit mehreren prominenten Gästen und einer Botschaft für Liebe und Zusammenhalt. Auch die Liste der bisherigen Super-Bowl-Headliner kann sich sehen lassen: Neben Beyoncé (45), Kendrick Lamar (39) und Rihanna (38) standen unter anderem Madonna (68), Lady Gaga (40), Michael Jackson (†50), Usher (48) und The Weeknd (36) bereits auf der berühmten Bühne.

Während Jay-Z bislang mit seinem Unternehmen Roc Nation vor allem hinter den Kulissen der Super-Bowl-Halbzeitshow die Fäden zog, darf er nun erstmals selbst als Headliner ins Rampenlicht treten. Seine Ehefrau Beyoncé ist ihm in dieser Hinsicht bereits einen Schritt voraus: Die Sängerin begeisterte das Publikum 2013 mit ihrer eigenen Halbzeitshow und kehrte 2016 für einen gemeinsamen Auftritt mit Coldplay und Bruno Mars (41) auf die große Bühne zurück. Damit wird Jay-Z nun ebenfalls Teil der Super-Bowl-Geschichte, die seine Frau bereits mitgeschrieben hat. Auch privat sind die beiden seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Ihre älteste Tochter Blue Ivy ist inzwischen 14 Jahre alt, die Zwillinge Rumi und Sir sind neun.

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Imago Jay-Z beim WM-Spiel Côte d’Ivoire gegen Ecuador in Philadelphia

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Getty Images Blue Ivy Carter und Jay-Z bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium in Santa Clara