RTL reagiert auf Sommerhaus-Ausladung von Julian und Marcell

Der Sender RTL hat sich zu den Vorwürfen von Julian F. M. Stoeckel (39) geäußert. Der Realitystar hatte öffentlich gemacht, dass er und sein Partner Marcell Damaschke nach eigenen Angaben nicht zum Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars eingeladen wurden. Gegenüber spot on news bestätigte ein Sprecher des Senders nun zumindest grundsätzlich, dass die Runde nicht komplett sein wird. "Nicht alle Paare der Staffel sind beim 'Sommerhaus'-Wiedersehen dabei", heißt es in dem Statement. RTL nennt in seiner Stellungnahme keine konkreten Namen. Auch die Gründe für das Fehlen einzelner Teilnehmer werden nicht näher erläutert. Zur Erstellung der Gästeliste erklärte der Sprecher lediglich: "Die Auswahl der Gäste erfolgt ausschließlich nach redaktionellen Gesichtspunkten und orientiert sich an den Themen der Sendung." Der Sender machte keine weiteren Angaben zu den Hintergründen der Entscheidung.

Im Gespräch mit dem Berliner Kurier äußerte sich Julian bereits zuvor zur Ausladung vom Wiedersehen. Gemeinsam mit Marcell hatte er sich darauf gefreut, einige seiner Mitstreiter wiederzutreffen, mit denen er sich während der Dreharbeiten gut verstanden hatte. "Doch dann sind wir ausgeladen worden", erklärte er. Nach Julians Angaben habe sich die Produktionsfirma bei seinem Manager gemeldet und ihm mitgeteilt, dass das Paar nicht an der Aufzeichnung teilnehmen dürfe. Eine konkrete Begründung für diese Entscheidung sei ihm zufolge nicht genannt worden. Julian nutzte die Gelegenheit zudem für Kritik an der inhaltlichen Ausrichtung des Formats: "Man bekommt den Eindruck, die Produktion ist nur daran interessiert, dass sich die Leute streiten, ankeifen und beleidigen."

Aus seiner Sicht hätten er und Marcell der Staffel durchaus etwas zu bieten gehabt. Das Paar habe vor allem "Humor, Spaß und tiefsinnige Gespräche" beigesteuert, betonte Julian gegenüber dem Newsportal. Unter einem Promiflash-Beitrag taten zahlreiche Fans ihre Meinung über die Ausladung kund. "Das ist eine Frechheit – sie sind die Einzigen, die vernünftig miteinander umgehen", ärgerte sich ein User. Ein anderer versuchte, etwas Positives darin zu sehen: "Die beiden werden froh sein, das Geschrei und die Beleidigungen nicht ertragen zu müssen." Eine andere Stimme zeigte sich zufrieden damit, dass Julian und Marcell kein Teil des Wiedersehens sein werden: "Richtig so! Wer aus jeder Show abhaut und sich teuer bezahlen lässt, aber eigentlich nicht da sein will, darf sich nicht wundern, wenn man ausgeladen wird."

Anzeige Anzeige

RTL Julian F. M. Stoeckel im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

RTL Julian Stoeckel und Marcell Damachke, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

Anzeige Anzeige

Imago Julian F. M. Stöckel und Marcell Damaschke, Juli 2026