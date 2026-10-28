Gabriela Alves ist die Sex-Eskapade im TV "sau unangenehm"

Mit ihrem Auftritt in der RTL-Kuppelshow Ex on the Beach lieferte Gabriela Alves reichlich Gesprächsstoff – inzwischen blickt sie jedoch mit gemischten Gefühlen darauf zurück. Gemeinsam mit Laurenz Pesch (25) hatte die Realityschönheit die TV-Villa für einige Stunden ganz für sich. Die beiden nutzten diese Gelegenheit ausgiebig und verwandelten praktisch das gesamte Haus in ihr Liebesnest: Am Pool, auf dem Balkon und im Badezimmer wurden sie intim. Insgesamt kam das Paar auf 16 verschiedene Orte – die Kameras hielten jede Station fest. Später waren die Szenen im Fernsehen zu sehen. Auf Instagram nimmt Gaby mittlerweile deutlich Abstand von ihrem damaligen Verhalten. "Ich stehe nicht mehr dahinter. Ich würde das nicht mehr so machen. Mir ist das auch sau unangenehm gewesen", gestand sie ihrer Community.

Vor allem die Zeit unmittelbar nach der Ausstrahlung machte der Influencerin zu schaffen. Während die intimen Aufnahmen für hitzige Diskussionen sorgten, zog sich Gaby vollständig zurück und verließ ihr Zuhause mehrere Tage lang nicht. Nur einige Freunde ließ sie in dieser Phase an sich heran. "Mir ging es gar nicht gut", erinnerte sie sich im Austausch mit ihren Fans an die schwierigen Wochen. Inzwischen hat die Realitybekanntheit offenbar einen Umgang mit diesem Kapitel gefunden. Die ausgestrahlten Sexszenen beschäftigen sie nach eigener Aussage nicht mehr täglich. Ganz vergessen dürfte Gaby die Dreharbeiten trotzdem so schnell nicht – immerhin zählen die Bilder aus der Kuppelshow zu den meistdiskutierten Momenten des Formats.

Allerdings war es nicht das erste Mal, dass die Beauty vor laufenden Kameras intim wurde: Schon bei Are You The One – Reality Stars in Love hatte Gaby Sex im Fernsehen. Auch ihre Verbindung zu Laurenz liegt mittlerweile in der Vergangenheit. Nach dem Ende der Kuppelshow trennten sich ihre Wege. Für die Realitybekanntheit ist damit neben dem vielbesprochenen Sex-Marathon auch die gemeinsame Zeit mit dem Männerschwarm abgeschlossen.

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RTLZWEI Gabriela Alves, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

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RTL / Friederike Jacobitz Gabby Alves, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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RTL / Daniel Alvarez Laurenz Pesch, "Ex on the Beach"-Kandidat 2026