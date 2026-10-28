ADHS und Autismus: Jamie Olivers Frau über späte Diagnose

Jools Oliver (51) spricht ausführlich darüber, wie spät sie Klarheit über ihre Neurodivergenz erhielt. Bei der Ehefrau von Starkoch Jamie Oliver (51) wurde vor rund vier Jahren ADHS festgestellt. Später erhielt sie zudem eine Autismusdiagnose. Im Podcast "Lessons From Our Mothers" von Cressida Bonas (37) schildert Jools, wie belastend die Jahrzehnte ohne diese Erkenntnisse für sie waren. Sie habe ihre Schwierigkeiten falsch eingeordnet und lange Zeit nicht verstanden, warum ihr vieles so viel Kraft abverlangte. "Ich glaube tatsächlich, dass es bisher 45 Jahre meines Lebens ruiniert hat, weil ich dachte, es sei etwas anderes. Es ist keine Superkraft. Es ist einfach eine Belastung und wirklich harte Arbeit", erklärt die Designerin.

Vor allem in Verbindung mit den Wechseljahren sei ihr ADHS zu einem "doppelten Albtraum" geworden. Die Erfahrung beschreibt sie als ermüdend und auslaugend. Zwar wurden ihr Medikamente gegen ADHS verschrieben, doch wegen ihrer ausgeprägten Ängste hat sie diese bislang nicht eingenommen. "Ich habe die Medikamente, aber ich will sie nicht nehmen, weil ich aufgrund meiner Gesundheitsangst fürchte, dass etwas passieren wird. Es ist einfach eine fortlaufende Situation", erklärt Jools bei "Lessons From Our Mothers".

Den entscheidenden Anstoß zur Untersuchung gaben die Diagnosen einiger ihrer Kinder. In deren Erfahrungen erkannte Jools vieles aus ihrem eigenen Leben wieder und ließ schließlich abklären, ob auch sie Autismus hat. Gleichzeitig habe die Autismusdiagnose ihr geholfen, ihre ebenfalls autistischen Kinder besser nachzuvollziehen. "Da ist so eine starke Bindung durch das gegenseitige Verständnis mit denen, die Autismus haben, weil ich sagen kann: 'Ja, ich verstehe dich. Ich habe es verstanden. Ich verstehe es vollkommen.'"

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Getty Images Jamie und Jools Oliver

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Getty Images Jamie und Jools Oliver beim 55. BFI London Film Festival

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Getty Images Jamie Oliver und seine Frau Juliette "Jools", 2016