Knoten entdeckt: Furkan Akkayas Schilddrüse wird entfernt

Nach längerer Funkstille hat sich Furkan Akkaya (25) bei seinen Fans zurückgemeldet – mit ernsten Neuigkeiten. In einer Instagram-Story sprach der Realitystar aus seinem Auto heraus zu seiner Community und erzählte von einem Krankenhausbesuch. Bei einer kurzen Ultraschalluntersuchung sei dort ein sehr großer Knoten an seiner Schilddrüse entdeckt worden. Deshalb steht ihm nun eine Operation bevor. "Mir wird die Schilddrüse entfernt", erklärte Furkan seinen Followern. Schon am Tag nach seiner Ankündigung hat er einen Termin in der Chirurgie des Krankenhauses, um den Eingriff genauer zu besprechen. Wie umfangreich dieser ausfallen wird, steht bislang nicht fest. Noch sei unklar, ob nur die rechte Seite oder die gesamte Schilddrüse entfernt werden müsse. Der Realitystar versprach, seine Community über die weiteren Schritte zu informieren.

Bei dem Gespräch sollen laut Furkan auch die Ergebnisse der Tumormarker vorliegen. Anschließend könne das Ärzteteam Näheres zum Umfang der Operation und zum weiteren Vorgehen sagen. In seiner Instagram-Story betonte der Realitystar, selbst bislang kaum mehr zu wissen. Nach dem Ultraschall habe ihm der Arzt lediglich erklärt, dass die Schilddrüse aufgrund des "ganz, ganz großen Knotens" operiert werden müsse. Angesichts seiner gesundheitlichen Probleme möchte Furkan außerdem eine langjährige Gewohnheit aufgeben: Seit mehreren Jahren vapet er täglich und nahezu ununterbrochen. Weil ihm das schade und nach dem Eingriff noch problematischer werden könnte, würde er am liebsten bereits in den nächsten Tagen damit aufhören. Unterstützend hat er wieder mit Sport begonnen. Zudem hofft er auf Tipps seiner Follower, die ihm den Verzicht auf die Vape erleichtern könnten.

Etwa zwei Monate lang war es auf dem Instagram-Profil des Realitystars still geblieben. Anfang Oktober hatte sich seine Ehefrau Lisa Marie Akkaya (25) gemeldet und besorgte Fans beruhigt. Ein technisches Problem mit seinem Account sei der einzige Grund für die Abwesenheit ihres Mannes, erklärte sie damals. Mittlerweile hat Furkan bestätigt, wieder auf sein Profil zugreifen zu können. In den vergangenen Monaten sei bei ihm einiges geschehen, das er wegen des fehlenden Zugangs nicht habe teilen können. Neben seinem Gesundheitsupdate berichtete er auch von einer Veränderung im Familienalltag: Emilie besucht inzwischen die Kita. Insgesamt stellte Furkan zwölf persönliche Neuigkeiten beziehungsweise bevorstehende Ereignisse in Aussicht, über die er seine Community nach und nach informieren möchte.

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Instagram / akkaakkaya Furkan Akkaya, "Too Hot To Handle: Germany"-Star

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Furkan und Lisa Marie Akkaya bei der Gala im Medical Inn in Düsseldorf