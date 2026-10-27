Tallulah Willis verliert rührende Worte über Papa Bruce

Tallulah Willis (32) hat sich mit emotionalen Zeilen an ihren Vater Bruce Willis (71) gewandt. Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt einen Schnappschuss aus dem Jahr 2018, auf dem zu sehen ist, wie sie den Schauspieler innig umarmt. "2018 – ich liebe dich jeden Tag! Ich kann noch immer den Sonnenschein durch deine Umarmungen spüren", schrieb sie zu dem Foto. Mit dem Rückblick hält sie einen liebevollen Moment mit ihrem Vater fest, der mit frontotemporaler Demenz lebt.

Zuletzt sprach Tallulah in der "Today"-Show offen über die Krankheit ihres Vaters. Dort schilderte sie auch die widersprüchlichen Gefühle, die die Erkrankung in der Familie auslöst. "Sein Zustand ist stabil, was in dieser Situation gut ist – und schwer. Es gibt schmerzhafte Tage, aber es gibt so viel Liebe", erklärte sie. Die gemeinsame Zeit mit ihrem Vater habe ihren Blick auf das Leben verändert: "Es hat mir wirklich gezeigt, keinen einzigen Moment als selbstverständlich anzusehen." Der Schauspieler hatte sich 2022 nach einer Aphasie-Diagnose aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Februar 2023 machte seine Familie dann öffentlich, dass bei ihm zudem eine frontotemporale Demenz festgestellt worden war.

Auch Bruce' Ehefrau Emma Heming (50) berichtet weiterhin von innigen Momenten innerhalb der Familie. In dem ABC-Special "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey" erzählte sie, wie der Hollywoodstar auf seine Liebsten reagiert: "Wenn wir bei ihm sind ... leuchtet er auf. Er hält unsere Hände. Wir küssen ihn. Wir umarmen ihn. Er erwidert es. Er ist ganz dabei." Für Emma steht dabei nicht im Vordergrund, ob ihr Mann sich an alle Einzelheiten ihrer gemeinsamen Beziehung erinnern kann. Stattdessen sei für sie entscheidend, weiterhin eine Verbindung zu ihm zu spüren.

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Instagram / buuski Bruce und Tallulah Willis umarmen sich

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Instagram / buuski Bruce Willis und Tallulah Willis umarmen sich

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Imago Bruce Willis und Emma Heming, 14. Juli 2018