Matthew Perrys Schwester enthüllt Details seiner Beerdigung

Knapp drei Jahre nach Matthew Perrys (†54) Tod gewährt seine Schwester Mia Perry Bowick erstmals persönliche Einblicke in den Abschied von dem Friends-Star. In der Netflix-Dokuserie "The One About Matthew Perry", die am 27. Oktober erscheint, schildert sie einen Moment während der Trauerfeier, der sie bis heute beschäftige. Mitten in der Zeremonie habe sie plötzlich die Gegenwart ihres Bruders gespürt. "Er tauchte direkt hinter meiner rechten Schulter auf und sagte: 'Wie abgefahren ist das hier?'", erzählt sie in der Doku, aus der Page Six vorab zitiert. Anstatt zu weinen, habe sie losprusten müssen. "Und ich fing an, so heftig zu lachen. Ich dachte: 'Oh mein Gott - da ist er!' Er brachte mich zum Lachen in einem der schlimmsten Momente, und es war gleichzeitig unglaublich unangemessen. Aber ich musste einfach laut loslachen und sagte: 'Ja, Mann, das hier ist echt abgefahren.'"

Auch Matthews frühere Serienkollegen sorgten bei der Beerdigung für einen besonders emotionalen Moment. Jennifer Aniston (57), Courteney Cox (62), Lisa Kudrow (63), David Schwimmer (59) und Matt LeBlanc (59) verabschiedeten sich gemeinsam von ihrem Freund und Kollegen. "Sie gingen alle fünf zusammen, Hand in Hand, zum Sarg und standen weinend um ihn herum", schildert Mia in der Dokuserie laut Page Six. Die Schwester des Schauspielers hatte den "Friends"-Cast nach eigener Aussage "mindestens 20 Jahre nicht mehr gesehen" – trotzdem sei sie an diesem Tag mit offenen Armen begrüßt worden. "Jennifer Aniston war die Erste, die zu mir kam und mich herzlich umarmte. Aber letztlich haben sie das alle getan", berichtet Mia über das Wiedersehen. Die fünf Darsteller standen zwischen 1994 und 2004 zusammen mit Matthew für die Kultserie vor der Kamera.

Regisseurin Mary Robertson zeigte sich ebenfalls von den Erinnerungen der Schwester beeindruckt. Im Gespräch mit Page Six beschrieb sie Mias Schilderungen als "erschütternd und zutiefst berührend". Dass während einer Beerdigung gelacht werde, sei durchaus üblich, erklärte die Filmemacherin: "Ich denke, das steht sehr wahrhaftig für Matthews Lebenserfahrung, sein Vermächtnis und auch für die menschliche Natur." Matthew starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren. Laut dem offiziellen Obduktionsbericht waren die Auswirkungen von Ketamin in Verbindung mit einer Herzerkrankung die Todesursache. Neben den großen Hollywood-Erfolgen des Schauspielers behandelt die Dokuserie auch seine jahrelangen Suchtprobleme und die Umstände seines Todes. Seine fünf ehemaligen "Friends"-Kollegen beteiligten sich nicht an dem Projekt.

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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Getty Images David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

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Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"