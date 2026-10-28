TV-Star Hanka Rackwitz lebt nun in einem 270-Seelen-Dorf

Abseits des großen Fernsehtrubels hat sich Hanka Rackwitz (57) ein völlig neues Leben aufgebaut – auf dem Dorf. Die Realitybekanntheit lebt mittlerweile in Freist, einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt zwischen Halle und Magdeburg mit gerade einmal rund 270 Einwohnern. Dort führt die gebürtige Merseburgerin den Gasthof "Zum Dorfkrug". In der ZDF-Reportagereihe "Heimweh – Sachsen-Anhalt mit Alexander Prinz" gewährt sie Einblicke in ihren Alltag hinter dem Tresen und spricht über ihre enge Verbindung zur Region. Zur Gastronomie kam sie durch einen Zufall: Ein Nachbar aus ihrem früheren Wohnort Mücheln hatte ihr berichtet, dass in Freist dringend jemand für die Übernahme des Lokals gesucht werde. Für die 57-Jährige entstand daraus ein neuer Lebensmittelpunkt – inklusive Küche, Gaststube und Stammgästen.

Sachsen-Anhalt zu verlassen, stand für Hanka offenbar nie zur Debatte. "Weil ich hier hingehöre", begründet sie in der ZDF-Reportage ihre Entscheidung für die Region. In Freist schätzt sie besonders den Zusammenhalt der Bewohner. In dem kleinen Dorf findet sie Werte wieder, die ihr persönlich viel bedeuten. "So Familien, die noch funktionieren, die sich um ihre Großeltern noch kümmern. Die gehen hier alle zusammen essen", beschreibt die Wirtin ihre Beobachtungen. Dieses Miteinander trägt wesentlich dazu bei, dass sie sich zwischen den wenigen Häusern so wohlfühlt. Anstelle von Scheinwerferlicht und Kamerateams prägen mittlerweile Nachbarn, Dorfgemeinschaft und das Treiben im "Dorfkrug" ihren Alltag. In Freist hat die TV-Bekanntheit nach eigenen Worten eine neue Heimat gefunden.

Ihre Verbindung zur Gegend reicht bis in ihre Kindheit und Jugend in der DDR zurück. Auf die Frage nach ihrer Staatsangehörigkeit antwortet sie noch heute mit "DDR", erzählt sie in der ZDF-Reihe. Mit der damaligen Politik habe sie allerdings nichts anfangen können, betont die Gastronomin. Das frühere Lebensgefühl vermisse sie dennoch: "Aber das Gefühl ... ich habe gerne dort gelebt. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich mich hier so wohlfühle." Einem großen Publikum wurde Hanka 2000 durch die zweite Staffel von Big Brother bekannt. Später trat sie unter anderem in "mieten, kaufen, wohnen" auf und nahm zweimal am Dschungelcamp teil. 2025 machte sie bei Das Sommerhaus der Stars von sich reden: Schon in der zweiten Folge stieg sie freiwillig aus und stellte damit einen Negativrekord für den frühesten Abschied auf.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Hanka Rackwitz, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ActionPress / Jörg Halisch Hanka Rackwitz, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Hanka Rackwitz im Allstars-Dschungelcamp