Hugh Hefners Witwe erhebt erschütternde Missbrauchsvorwürfe

Gegen den verstorbenen Playboygründer Hugh Hefner (†91) stehen schwere Vorwürfe im Raum. Triggerwarnung! Im Podcast "Lisa Guerrero Unleashed" wirft seine Ehefrau Crystal Harris (40) ihm vor, sie während ihrer Beziehung mutmaßlich vergewaltigt und zu schmerzhaften Sexpraktiken gedrängt zu haben. "Ich glaube, dass ich alles getan habe, was er von mir wollte. Und wenn das Sex beinhaltete, dann tat ich einfach, was er von mir wollte", gestand Crystal. Zudem berichtete Crystal im Gespräch über belastende Begegnungen im Schlafzimmer, von denen sie körperliche Folgen davongetragen habe. Hugh habe dabei keine Rücksicht auf sie genommen. "Er war nicht sanft. Danach schnarchte er, und ich versuchte nach dem, was passiert war, zu schlafen, während mein Körper schmerzte", erinnert sie sich an die belastenden Begegnungen.

Des Weiteren behauptete Crystal, Hugh habe offensichtlich verschmutzte Sexspielzeuge an ihr und anderen Frauen benutzt. So habe er die Frauen gepackt und die Gegenstände gewaltsam eingeführt. Als die Moderatorin im Gespräch einordnet, dass diese Schilderung nach Vergewaltigung klinge, stimmt Crystal ihr zu. Auch die Playmates Kristina Shannon (37) und Karissa Shannon (37) seien von Hughs mutmaßlichem Verhalten betroffen gewesen. Laut Crystal soll der Unternehmer versucht haben, die Köpfe der Zwillinge jeweils in Richtung des Intimbereichs der anderen zu drücken, um sie zu sexuellen Handlungen miteinander zu bewegen. "Das ist Inzest. Das ist widerlich. Ich wollte nicht, dass sie so etwas miteinander tun mussten. Deshalb war das sehr, sehr schwer", eröffnete Crystal zu den Vorfällen.

Crystal und Hugh heirateten 2012 und blieben bis zu seinem Tod im September 2017 miteinander verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden 2008 auf einer Halloween-Party in der Playboy Mansion. Zudem Zeitpunkt war Crystal gerade mal 21 Jahre alt. Der Unternehmer starb letztlich im Alter von 91 Jahren an Herzstillstand und Atemversagen. Schon in den letzten Jahren distanzierte sich Crystal deutlich von ihrer Ehe. Sie verriet, die Hochzeit zu bereuen, weil sie während der gemeinsamen Zeit einen Teil von sich selbst habe aufgeben müssen. Für Hughs Welt habe sie sich kleiner gemacht. Weitere Vorwürfe erhob Crystal 2024 in ihren Memoiren "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself". Darin beschreibt sie ihren verstorbenen Mann als sehr kontrollierend. Später machte Crystal außerdem öffentlich, dass sie nie in Hugh verliebt gewesen sei.

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Getty Images Crystal Hefner, Model

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Charley Gallay / Getty Hugh Hefner und Crystal Harris bei einer Party in der Playboy-Villa

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