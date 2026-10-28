Serkan Yavuz rechtfertigt seine Verspätung bei Valeas Geburt

Serkan Yavuz (33) nimmt es mit der Pünktlichkeit wohl nicht ganz so genau. Das zeigte der Reality-TV-Darsteller kürzlich in seiner Instagram-Story, als es um eine skurrile Anekdote zur Geburt seiner jüngsten Tochter Valea ging. Obwohl die Wehen von Samira (32) mitten in der Nacht einsetzten und höchste Eile geboten war, spannte er alle Beteiligten erst einmal auf die Folter. Anstatt direkt ins Krankenhaus aufzubrechen, schnitt sich der Realitystar in aller Seelenruhe noch die Fingernägel und packte ganz entspannt seine Tasche. Unten standen zu diesem Zeitpunkt bereits die werdende Mutter und deren Mutter und warteten auf ihn. Die Verzögerung räumte Serkan ganz offen ein – und lieferte dazu eine durchaus ungewöhnliche Begründung.

Samira erzählte, dass ihre eigene Mutter damals immer nervöser wurde und ständig nach Serkan fragte. Irgendwann rief sie ihn sogar ungeduldig herbei. Doch selbst die einsetzenden Wehen brachten ihn nicht aus der Ruhe: Für den Realitystar standen die Maniküre und das Packen erst einmal an erster Stelle. Dieser Darstellung widersprach der Realitystar in seiner Instagram-Story nicht: "Und dann mit dem Punkt, mit dem Nägelschneiden und Valeas Geburt gebe ich ihr recht." Seine Erklärung dürfte allerdings für Schmunzeln sorgen. "Ich bin ein eitler Mensch. Ich dachte mir, das Ding wird jetzt zwei Tage lang im Krankenhaus dauern. Ich will wenigstens gut aussehen, wenn meine wunderschöne zweite Tochter auf die Welt kommt", gab der Zweifachvater zu Protokoll. Gepflegt in den großen Moment – das war ihm offenbar wichtiger als ein schneller Aufbruch.

Grund für den Blick zurück auf die Geburt war übrigens eine brandaktuelle Verspätung: Eigentlich hatten die beiden ein Treffen für 9:15 Uhr ausgemacht. Weil sich jedoch eine Teppichlieferung ankündigte, stand Samira schon um 8:30 Uhr ungeduldig unter Serkans Fenster und versuchte, ihn endlich nach draußen zu trommeln. Er kündigte daraufhin an, nur noch fünf Minuten zu brauchen – am Ende wurden daraus 15 Minuten. Zu seiner Verteidigung führte der Social-Media-Star an, dass Samira immerhin 45 Minuten zu früh aufgetaucht sei und er zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon fast fertig gewesen sei. Beide erzählten die Geschichten rund um seine Unpünktlichkeit sichtlich amüsiert. Am Ende gestand Serkan, der sein Verhalten während Samiras erster Schwangerschaft bereut, beides ein: die zusätzlichen zehn Minuten beim aktuellen Termin und die Maniküre kurz vor Valeas Geburt.

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Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

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