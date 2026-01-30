Das denkt Hanka Rackwitz heute über ihren Sommerhaus-Exit

Hanka Rackwitz (56) war 2025 mit ihrem Partner Pierre bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Die Reality-TV-Bekanntheit verließ die Show jedoch mit einem Knall: In der ersten Entscheidungsnacht legte sie sich mit fast jedem Mitstreiter-Pärchen an und hielt eine laute Brandrede, woraufhin sie schließlich wutentbrannt die Promi-WG verließ. Der Auftritt hinterließ Spuren – auch bei Hanka? Im Interview mit Promiflash verrät sie, wie sie heute darüber denkt.

Im Interview erzählt Hanka: "Ich finde es nicht gut, weil ich theoretisch genau ins offene Feuer gelaufen bin." Sie erklärt, dass nicht alle Auslöser für ihren Ausraster im Fernsehen gelandet seien. "Natürlich sind einige Sachen nicht gezeigt worden", behauptet die 56-Jährige gegenüber Promiflash. Dennoch habe die "mieten, kaufen, wohnen"-Bekanntheit etwas aus der kurzen Zeit im Sommerhaus gelernt: Der Aufenthalt habe ihr gezeigt, wie weit manche in der Trash-Welt gehen und welche "Register" gezogen würden. Hanka beteuert: "Das wird mir nicht noch einmal passieren."

Für die Zukunft hat Hanka einen klaren Plan: Sie hofft auf eine neue Chance in einem anderen Format und will ihre Wut in Zukunft besser kontrollieren. "Ich habe auch noch Humor und ich habe Empathie und ich bin ein guter Diplomat", betont sie gegenüber Promiflash und verspricht, genau das künftig zeigen zu wollen. So blauäugig wie damals werde sie nie wieder bei einem TV-Dreh aufkreuzen.

RTL Hanka Rackwitz, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2025

RTL Hanka Rackwitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2025

IMAGO / Future Image Hanka Rackwitz und Pierre, Januar 2026