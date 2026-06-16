Neues Leben: Hanka Rackwitz tauscht TV gegen den "Dorfkrug"

Hanka Rackwitz (57) wagt einen Neuanfang, der es in sich hat: Die frühere Dschungelcamperin steht jetzt nicht mehr vor der TV-Kamera, sondern hinter der Theke. Wie RTL berichtet, hat die Reality-Bekanntheit den "Dorfkrug" im kleinen Ort Freist in Sachsen-Anhalt gepachtet. In dem Dorf leben gerade einmal rund 270 Menschen, doch zum Start ihres Lokals wurde es direkt voll: Zur Mittagszeit standen knapp 40 Gäste bereit, um Currywurst, Pommes und Bratwürste zu probieren. Unterstützung bekam Hanka dabei von ihrem Geschäftspartner Pierre, der mit ihr den Auftakt stemmte.

Für Hanka ist der Schritt weit mehr als nur ein neuer Job. Die ehemalige TV-Maklerin sprach in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre Ängste und Zwänge, die sie über Jahrzehnte begleitet hatten. Umso größer ist nun die Herausforderung im Alltag einer Gastwirtin, denn dort bleibt kaum Zeit für Perfektion. Kurz vor der Eröffnung zeigte sie sich ehrlich unsicher und sagte: "Wenn du selber noch gar nicht fit bist. Also ich kann ja selber noch nicht wissen, ob das alles, was ich mache, richtig ist und ob das alles schmeckt." Trotzdem packte sie mit an. Auch unangenehme Aufgaben gehörten schon dazu. "Wenn ich die Zwänge noch hätte, würde nichts von dem gehen, was ich hier tue", erklärte Hanka. Sogar fremden Urin habe sie bereits weggewischt: "Musste ja machen."

Bereits zuvor hatte Hanka über ihre Pläne gesprochen. Vor drei Monaten kündigte sie laut RTL an, das ruhige Leben im Wasserschloss St. Ulrich in Mücheln hinter sich lassen zu wollen. "Ich brauche endlich eine Aufgabe im Leben. Ich habe mich hier versteckt vor der Welt", sagte sie damals. Statt Rückzug sollte ein alter Dorfgasthof in Freist ihre neue Basis werden. Unten Gäste, oben sie selbst in einer Wohnung. Und sogar an die Stimmung im Gastraum dachte sie schon: "Vor allem die Männer langweilen sich", witzelte Hanka über ein geplantes Bücherregal.

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Hanka Rackwitz zu Gast in einer Sendung

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ActionPress Hanka Rackwitz vor dem Abflug ins Dschungelcamp 2017

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IMAGO / BREUEL-BILD Hanka Rackwitz, Reality-Bekanntheit