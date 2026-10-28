Taylor Swift strich sieben-Millionen-Karussell für Hochzeit

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37) gaben sich am 3. Juli 2026 vor rund 1.000 Gästen im Madison Square Garden in New York das Jawort. Für ihre Hochzeit, die als verspielte Waldlandschaft inszeniert wurde, hatten die Sängerin und der Sportler zunächst ein besonders kostspieliges Highlight im Sinn. Wie ein Insider laut Daily Mail berichtete, sollte ein zweistöckiges Karussell in der Arena aufgebaut werden. Preis der Attraktion: etwa 6,2 Millionen Euro. Das Brautpaar entschied sich schließlich gegen die aufwendige Konstruktion – auch eine abgespeckte, einstöckige Variante hätte laut dem Bericht noch rund 3,1 Millionen Euro verschlungen. Gestrichen wurde außerdem ein künstlicher Teich, der direkt unter dem Altar entstehen sollte.

Anstelle des Karussells ließen Taylor und Travis ein großes pfirsichfarbenes Zelt errichten. Dort konnten sich ihre Gäste unter anderem beim Minigolf und Cornhole vergnügen. Die Hochzeitsplanerin Tara Guérard, die selbst nicht an den Vorbereitungen beteiligt war, hielt den Verzicht auf die teure Attraktion für die richtige Entscheidung. Schon der Einbau in die Arena wäre aus ihrer Sicht kompliziert gewesen. Außerdem erklärte sie gegenüber Daily Mail: "Ich finde außerdem, dass es einfach zu kindlich ist. Sie sind keine zehn Jahre alt, und ihre Gäste sind auch keine zehn Jahre alt, und es ist keine Kinderparty. Ich persönlich finde einfach nicht, dass es unbedingt zu einer Hochzeit passt." Nachdem auch der Teich vom Tisch war, wurde der Bereich rund um den Altar mit zusätzlichem Grün, Ranken und Blattwerk gestaltet. Dekoelemente wurden dem Insider zufolge bei Rock Lititz testweise aufgebaut, dort fanden auch Probedurchläufe und Begehungen statt.

Die Entscheidung für den Madison Square Garden soll vor allem auf Taylor zurückgegangen sein. Ihre Liebe zu New York und die gute Erreichbarkeit der berühmten Arena hätten bei der Wahl des Veranstaltungsortes eine wichtige Rolle gespielt. Auch die opulente Gestaltung habe die "Cruel Summer"-Interpretin maßgeblich geprägt. Künstliche Bäume, zahlreiche Blumen, Pflanzen und lange Ranken verwandelten die sonst für Sportveranstaltungen und Konzerte bekannte Halle in eine märchenhafte Waldkulisse. "Die Pflanzen und die Üppigkeit wurden definitiv von Taylor vorangetrieben", heißt es in dem Bericht von Daily Mail. Eine ganz persönliche Note bekam die Feier zudem durch das Hochzeitsmonogramm des Paares: Die Initialen "T&T" wurden von zwei Herzen flankiert und zogen sich als Motiv durch die Dekoration.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift nimmt bei den MTV VMAs 2026 in Los Angeles die Artist Director Honors entgegen

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre