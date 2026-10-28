Kristen Bell lässt ihre Töchter Dax Shepard ausspionieren

Kristen Bell (46) hat ein ganz eigenes System entwickelt, um auch aus der Ferne zu wissen, was zu Hause passiert. In "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" plauderte die Schauspielerin jetzt mit einem Augenzwinkern aus, dass sie ihre Töchter Lincoln und Delta als kleine Spioninnen einsetzt. Wenn Kristen beruflich verreist und Ehemann Dax Shepard (51) mit den Töchtern zu Hause bleibt, kann sie sich auf Lincoln als Informantin verlassen. Die Älteste versorgt ihre Mutter heimlich mit Schnappschüssen aus dem Familienalltag – quasi Paparazzifotos aus den eigenen vier Wänden. Ein besonders aufschlussreiches Bild entstand ausgerechnet zur Schlafenszeit der Mädchen: Statt die Kinder ins Bett zu bringen, plünderte Dax laut Kristen ausgelassen den Müslischrank. Als Jimmy Fallon anmerkte, dass Lincoln die Fotos heimlich geschossen habe, reagierte die stolze Mutter nur: "Das ist mein Mädchen!"

Doch auch ohne Lincolns Fotos bekommt Kristen offenbar einiges mit. Kaum ist sie unterwegs, erscheinen auf ihrem Handy bereits die ersten Lieferbenachrichtigungen – häufig von McDonald’s oder Taco Bell. "Sie essen einfach nur Fast Food", erklärte sie in der Show über die kulinarischen Vorlieben ihrer Familie in ihrer Abwesenheit. Grundsätzlich scheint das Trio zu Hause ohnehin bestens ohne Aufsicht zurechtzukommen: "Normalerweise können sie zusammen ziemlich viel Unfug anstellen, mein Mann und meine Kinder", schilderte die Schauspielerin amüsiert. Dank Lincolns heimlich aufgenommener Fotos bleibt Kristen Bell stets über die Vorgänge zu Hause auf dem Laufenden – auch wenn sie beruflich weit entfernt ist. Ihre ungewöhnliche Spionageaktion sorgte im Studio für einige Lacher.

So locker Kristen Bell über die turbulenten Momente im Familienalltag scherzt, so ehrlich spricht sie auch über die schwierigen Seiten des Familienlebens. Im Gespräch mit Bustle verriet sie kürzlich, dass Ehe und Kindererziehung mitunter "brutal" sein können und sie deshalb jede Woche weine. Indem sie offen über die Herausforderungen spreche, wolle sie anderen Eltern und Kindern das Gefühl nehmen, mit ihren Problemen allein zu sein. Zugleich machte sie deutlich, dass der Schutz ihrer beiden Töchter für sie oberste Priorität habe. Projekte, die sie zu lange von Lincoln und Delta trennen würden, lehne sie ab. Dax hatte im Podcast "Armchair Expert" über den unkonventionellen Erziehungsstil des Paares gesprochen. Die Mädchen dürften widersprechen und sollten stets für sich selbst eintreten – egal, ob er ihre Position für richtig oder falsch halte.

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