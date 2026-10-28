Große Trauer: Stars nehmen Abschied von Tänzer André Höhl

Große Trauer um André Höhl (59): Der frühere Tänzer des Deutschen Fernsehballetts ist im Alter von 59 Jahren in Berlin gestorben. Das berichtet der Berliner Kurier. Der genaue Zeitpunkt und die Todesursache gehen aus den bisher bekannten Quellen jedoch nicht hervor. In den sozialen Medien nehmen bereits zahlreiche frühere Weggefährtinnen emotional Abschied von dem Künstler. Zu ihnen gehört Stefanie Hertel (47), die im Laufe ihrer Karriere mit ihm zusammengearbeitet hatte. Die Sängerin veröffentlichte in ihrer Instagram-Story mehrere gemeinsame Fotos und brachte ihre Trauer mit bewegenden Worten zum Ausdruck: "Es ist so unfassbar traurig. Unser lieber Freund und Kollege André Höhl ist für immer von uns gegangen." Damit würdigte sie André nicht nur als Bühnenpartner, sondern auch als engen Freund und geschätzten Kollegen.

Weiter erinnerte Stefanie an Andrés besonderen Humor und seine beeindruckenden Fähigkeiten auf der Bühne. "Lieber André, ich werde dich nie vergessen. Man konnte über deine witzige Art Tränen lachen, von deinen großartigen und herausragenden Tanzkünsten überwältigt sein und dich einfach nur gern haben. Ruhe in Frieden", schrieb sie in ihrer Story. Auch Mary Roos (77) teilte ein gemeinsames Bild und verabschiedete sich auf Social Media von dem Künstler: "Mein Herz weint. Du warst einer der besten, lustigsten Tänzer im ehemaligen unvergessenen MDR-Fernsehballett. Ich denke gerade an die Endlichkeit, die wir auf Erden haben. Wir werden da oben mit allen, die wir mögen, eine Gang gründen. RIP, deine Mary." Während seiner langen Karriere arbeitete André mit vielen bekannten Sängerinnen und Entertainerinnen zusammen. Neben Stefanie und Mary stand er unter anderem auch mit Helene Fischer (42), Ute Lemper (63), Dagmar Koller und Marika Rökk auf der Bühne.

André wurde in Leipzig geboren und legte nach dem Abitur mit einer Tanzausbildung den Grundstein für seine spätere Karriere. Zunächst arbeitete er am Opernhaus Leipzig, bevor er 1989 zum Deutschen Fernsehballett wechselte. Dort entwickelte er sich zu einem erfolgreichen Solisten und war unter anderem in der DDR-Unterhaltungssendung "Ein Kessel Buntes" zu sehen. Seine Zeit bei dem Ensemble endete bereits vor dessen Auflösung im Jahr 2020. André konzentrierte sich beruflich jedoch nicht allein auf den Tanz: Er war darüber hinaus auch als Kabarettist und Schauspieler tätig. Wie sehr er seine Kolleginnen auch menschlich berührte, wird in den Abschiedsworten von Stefanie und Mary deutlich. Beide erinnern an einen außergewöhnlichen Tänzer, der sie zugleich mit seiner humorvollen Art zum Lachen brachte und ihnen als Freund und Kollege ans Herz gewachsen war.

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Imago Andre Höhl vom MDR Deutschen Fernsehballett bei der Aufzeichnung von "Musik für Sie", 2009

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Getty Images Stefanie Hertel, Sängerin

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