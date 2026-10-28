Sophia Thiel ist "mental mal wieder an absolutem Tiefpunkt"

Sophia Thiel (31) steckt derzeit erneut in einer psychisch sehr belastenden Phase. In einer aktuellen Instagram-Story richtet sich die Fitness-Influencerin mit einem emotionalen Geständnis an ihre 1,2 Millionen Follower: "Ich bin mental mal wieder an einem absoluten Tiefpunkt." Die vergangenen Wochen seien für sie "richtig, richtig schwierig" gewesen. Seit rund einem Monat habe Sophia kein Fitnessstudio mehr besucht, sich kaum bewegt und beim Essen einfach das gewählt, worauf sie gerade Lust hatte. Dabei habe sie auch wieder zugenommen. In dieser belastenden Phase mache sich zudem ihre Essstörung wieder deutlich stärker bemerkbar. Selbst die kleinsten und einfachsten Aufgaben seien in einem solchen Loch kaum zu bewältigen, schildert die Sportlerin. Umso größer ist der Schritt, den sie nun gegangen ist: Trotz fehlender Motivation und Tränen vor dem Training hat Sophia es zurück ins Fitnessstudio geschafft und ihre Einheit tatsächlich durchgezogen.

Dabei hatte die Influencerin ursprünglich etwas ganz anderes für ihre Instagram-Story geplant. Kurzerhand entschied sie sich aber um und wollte lieber "die Karten auf den Tisch" legen. Mit ihren Problemen will die Sportlerin nicht allein bleiben: Sie habe bereits einen Termin bei ihrer Therapeutin vereinbart, um sich professionelle Unterstützung zu holen. Auch beim Sport setzt sie sich vorerst bewusst nur ein kleines Ziel. "Ich möchte jetzt einfach wieder ein bisschen reinkommen", erklärt Sophia in ihrer Story. Trotzdem absolvierte sie die Einheit und bereitete sich danach noch etwas Gesundes zu. Eine schnelle Wende erwartet sie allerdings nicht: "Es war trotzdem sehr zäh. Und ich glaube, die nächsten Tage werden auch noch ein bisschen schwierig", so die Sportlerin.

Sophia spricht schon seit Jahren öffentlich über ihre Essstörung und ihren schwierigen Umgang mit ihrem Körper, Ernährung und Fitness. Auch Depressionen und weitere psychische Belastungen blendet sie gegenüber ihrer Community nicht aus. 2019 hatte sich der Social-Media-Star überraschend komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und eine längere Auszeit genommen. Nach ihrer Rückkehr traf sie die Entscheidung, künftig nicht nur die schönen Seiten ihres Lebens zu zeigen, sondern auch die dunklen Phasen mit ihren Fans zu teilen. Mit dieser Offenheit über ihre mentale Gesundheit möchte sie anderen Betroffenen Mut machen und ihnen das Gefühl geben, mit solchen Problemen nicht allein zu sein.

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Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, April 2025

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Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

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Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Oktober 2024