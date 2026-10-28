Georgina Fleur ratlos: Instagram-Account ist verschwunden

Realitystar Georgina Fleur (36) hat sich mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet: Ihr Instagram-Account ist nicht mehr auffindbar. In einem TikTok-Clip erklärte die 36-Jährige, dass sie selbst nicht mehr auf ihr Profil zugreifen könne. Deshalb bat sie ihre Community darum, auf der Plattform nach ihrem Konto zu suchen und zu prüfen, ob es für andere Nutzer weiterhin sichtbar ist. Für Georgina kam der Vorfall offenbar völlig überraschend. Ratlos schilderte sie ihren Followern: "So Leute, ich bin gerade aufgewacht und mein Instagram ist weg. Es ist einfach weg. Es ist einfach wie vom Boden verschwunden. Findet ihr es, mein Instagram? Also, ich sehe es nicht mehr. Ich komme heute nicht mal rein." Tatsächlich ist das Profil derzeit auch für andere User nicht auffindbar – fraglich bleibt, was genau dahintersteckt.

Doch offensichtlich ist nicht nur Georginas Hauptaccount auf Instagram betroffen. Auch der von ihr verwaltete Account The Baby from Dubai ist derzeit nicht erreichbar. Weshalb gleich beide Konten verschwunden sind, kann sich Georgina nicht erklären. Ebenso bleibt vorerst unklar, ob und wann die Dubai-Auswanderin wieder Zugriff auf die Profile erhalten wird. Der Zeitpunkt könnte für Georgina kaum ungünstiger sein: Seit dieser Woche stehen die ersten Folgen von Das große Promi-Büßen im Stream bereit. Ihre Eindrücke zu der Sendung wollte die Teilnehmerin eigentlich direkt mit ihren Followern besprechen. "Und ich würde jetzt gerne so viel mit euch teilen. Ich hab die ersten Folgen gestern gesehen, aber jetzt ist mein Instagram weg. Wie kann denn so was passieren?", fragte sie ihre Community auf TikTok.

Gesprächsstoff lieferte Georgina in den ersten Folgen von "Das große Promi-Büßen" jedenfalls genug. Die Realitybekanntheit stellte schnell fest, dass sie und Nadja Großmann eine Vorliebe für Klatsch und Tratsch verbindet. Während eines Gesprächs würdigte Nadja zunächst, wie Georgina ihren Alltag als alleinerziehende Mutter meistert. Anschließend wandten sich die beiden jedoch dem Privatleben von Yeliz Koc (32) zu. Dabei kritisierten sie auch Yeliz' Umgang mit der Vaterrolle ihres Ex-Partners Jimi Blue Ochsenknecht (34). "Ich will nicht, dass meine Tochter später mal alles nachlesen kann. Zum Beispiel bei Yeliz finde ich das komplett daneben. Guck mal, wenn dein Kind den Vater vermisst – das vermisst doch nur den Vater, weil du den Vater vermisst. Wenn du nicht von morgens bis abends über den Vater reden würdest …", stichelte Georgina in der Sendung.

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Imago Georgina Fleur bei der Premiere von "Kampf der Reality Allstars" 2026 in der Flora Köln

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Joyn Nadja Großmann und Georgina Fleur, "Das große Promi-Büßen" 2026

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beim Fotocall zum Start von Staffel 2 von "Yeliz & Jimi – We are Family?" in Unterföhring