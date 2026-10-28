Sylvie sprachlos: Sie müssen "Love Island VIP" verlassen

Die All-Black-Party bei Love Island VIP endet für zwei Islander alles andere als festlich: Greta Barthel (27) und Rafael Neugart (32) müssen die Villa noch am selben Abend verlassen. Moderatorin Sylvie Meis (48) überrascht die Kandidaten nämlich mit einer unangenehmen Aufgabe – jedes Couple soll entscheiden, welches Paar das geringste Potenzial für eine gemeinsame Zukunft hat. Die meisten Stimmen gehen am Ende an Greta und Rafael. Celina Köther und Giuliano Hediger befördern sich kurz zuvor jedoch gegenseitig in die Friendzone – und dürfen trotzdem bleiben. Selbst Sylvie kann da nur noch staunen: "Ich bin ja neutral, aber die Aufgabe für heute Abend war es, das Couple zu wählen mit dem wenigsten Potenzial. Ich verstehe es nicht ganz", kommentiert sie das Ergebnis in der Datingshow.

Für Greta und Rafael stimmen Celina und Giuliano sowie Evanthia Benetatou (34) und Jannik Kontalis (30) – Marla Slengard und Tim Kühnel (29) voten gemeinsam mit den beiden Betroffenen gegen Celina und Giuliano. Wegen eines Gleichstands liegt die Entscheidung am Ende bei Henna Urrehman und Nelson Henry, die gegen Greta und Rafael stimmen. Greta kann die Entscheidung nicht nachvollziehen und macht ihrem Ärger Luft: "Es macht gar keinen Sinn, wie diese Entscheidung von euch gefallen ist meiner Meinung nach, weil wir uns sehr angenähert haben. Ich bin wirklich schockiert darüber." Das Model erklärt außerdem, die Show sei für sie und Rafael eine besondere Chance, weil sie in Singapur lebt und die beiden hier längere Zeit miteinander verbringen können. Auch Rafael fühlt sich von vermeintlichen Freunden verletzt, nimmt das Ergebnis aber an. Beim Abschied gibt Sylvie der Gruppe noch mit: "Denkt ein bisschen nach, was ihr hier getan habt." Anschließend kommt es zu weiteren Spannungen zwischen den Islandern. Henna wirft Greta vor, sich weiterhin an Nelson heranzumachen, während Jannik deutlich macht, dass sich seine Meinung über sie geändert hat: "Ich hab dich bis eben noch gemocht, jetzt nicht mehr." Die Situation setzt Greta sichtlich zu. Rafael bezeichnet das Verhalten der anderen als fake. Gemeinsam verlassen die beiden die Liebesvilla.

Ganz aus heiterem Himmel kam der Streit allerdings nicht. Schon wenige Tage zuvor hatten Zweifel an Greta und ihrem Couple mit Rafael für Tränen gesorgt. Mehrere Mitstreiter hielten ihr Auftreten für unecht und stellten infrage, ob die beiden wirklich eine gemeinsame Zukunft hatten. Bei einer früheren Abstimmung sollten die Männer wählen, welche zwei Frauen sich am wenigsten Mühe gaben – Greta wäre dabei beinahe ebenfalls nominiert worden. Vor allem Marla und Henna hätten sich damals ein Voting gegen das Model gewünscht. Greta fühlte sich missverstanden, während Rafael ihre Gefühle ernst nahm, sie beruhigte und tröstend in den Arm nahm. Die neue Staffel läuft seit dem 23. September 2026 immer mittwochs bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Sylvie Meis in der "Love Island VIP"-Villa

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"