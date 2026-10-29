Barbara Barrie stirbt mit 95 nach unheilbarer Krebsdiagnose

Die Oscar-nominierte Schauspielerin Barbara Barrie ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in ihrem Zuhause in New York City. Zuvor war bei ihr unheilbarer Krebs diagnostiziert worden. Angesichts der tödlichen Erkrankung entschied sich Barbara für medizinische Sterbehilfe. Ihre Tochter Jane Harnick, die ebenfalls als Schauspielerin und Autorin tätig ist, bestätigte den Tod ihrer Mutter in einer Mitteilung gegenüber der New York Times. Einem breiten Publikum war Barbara vor allem durch den Film "Breaking Away" bekannt. Darin spielte sie die fürsorgliche Mutter eines jungen Mannes, der von einer Karriere als Radrennfahrer träumt. Für ihre Darstellung erhielt sie 1979 eine Oscar-Nominierung als "Beste Nebendarstellerin". Die begehrte Trophäe ging damals jedoch an Meryl Streep (77), die für ihre Rolle in dem Scheidungsdrama "Kramer gegen Kramer" ausgezeichnet wurde.

Auch im Fernsehen machte Barbara mit ihrer Rolle aus "Breaking Away" auf sich aufmerksam. In der kurzlebigen Serienversion des Films schlüpfte sie erneut in die Rolle und erhielt dafür eine Emmy-Nominierung. Darüber hinaus war sie auch auf der Theaterbühne erfolgreich. Für ihre Darstellung der Sarah in Stephen Sondheims (†91) Musical "Company" wurde sie für einen Tony nominiert. Zu ihren weiteren bekannten Arbeiten gehören die Serien "Barney Miller" und "Susan" sowie die Filme "Giant" und "Schütze Benjamin". Ihre Karriere erstreckte sich über insgesamt sieben Jahrzehnte. In dieser Zeit wurde sie für ihre Gastauftritte in Law & Order und "Law & Order: Special Victims Unit" mit weiteren Emmy-Nominierungen gewürdigt. Bereits zu Beginn ihrer Laufbahn erhielt sie internationale Anerkennung: 1964 zeichnete das Filmfestival in Cannes sie für ihre Leistung in dem Drama "One Potato, Two Potato" als beste Schauspielerin aus, wie Daily Mail berichtet.

Barbara sprach auch offen über ihre gesundheitlichen Rückschläge. Nach ihrer Erkrankung an Enddarmkrebs veröffentlichte sie in den 1990er-Jahren unter anderem die Sachbücher "Second Act" und "Don't Die of Embarrassment". Darin berichtete sie über ihr Leben mit einem künstlichen Darmausgang und setzte sich gegen die damit verbundene Stigmatisierung ein. 2014 machte die Schauspielerin zudem öffentlich, dass sie an idiopathischer Lungenfibrose litt. Während ihres letzten Broadway-Engagements betonte sie 2017 in einem Gespräch mit New York Times, worauf es für sie ankam: "Dein Leben ist wichtiger als deine Arbeit." Ihr Ehemann Jay Harnick, Gründer und langjähriger künstlerischer Leiter von TheaterWorksUSA, war bereits 2007 gestorben. Barbara hinterlässt ihre Tochter Jane, ihren Sohn Aaron Harnick und drei Enkelinnen.

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Getty Images Barbara Barrie, Schauspielerin, 2014 in New York

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Getty Images Bei SiriusXM: Meryl Streep bei "Front Row" mit dem Cast von "The Devil Wears Prada 2" in New York, 20. April 2026

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Getty Images Robert Osborne und Barbara Barrie bei der Vorführung der für die Oscars 2009 nominierten Kurzfilme in New York

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