Pink kontert fiese Kommentare zu ihrem Ungeschminkt-Foto

Ein ungeschminkter Schnappschuss aus New York City hat im Netz für reichlich Gesprächsstoff gesorgt – und Pink (47) antwortet ihren Kritikern mit jeder Menge Humor. Ein Foto zeigte die Sängerin am 27. Oktober in legerer Kleidung mit einem ihrer Hunde bei einem Stadtbummel. Einige Internetnutzer behaupteten daraufhin, die Musikerin auf der Aufnahme kaum wiedererkannt zu haben. Andere warfen der Musikerin vor, sich auf ihren eigenen Aufnahmen bei Instagram sonst mit starken Filtern zu präsentieren. Die Angesprochene ließ das nicht auf sich sitzen und meldete sich selbstbewusst in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Wovon reden alle? Ich sehe heiß aus, und man erkennt auch, dass genau das mein Ziel war. Ich bin aufgewacht und habe gesagt: 'Heute werde ich mit meinem Look alle umhauen.' Und genau das habe ich getan", schrieb sie und setzte gleich mehrere lachende Emojis hinter ihre Worte.

Dabei beließ es die zweifache Mutter allerdings nicht. Kurz nach ihrem ersten Konter veröffentlichte die Musikerin in ihrer Instagram-Story ein weiteres Selfie. Zu der neuen Aufnahme erklärte sie knapp: "Heute sehe ich sogar noch besser aus." Neben den abwertenden Reaktionen bekam Pink im Netz auch Zuspruch. So wunderte sich ein Nutzer sinngemäß darüber, dass es für manche offenbar überraschend sei, wenn eine ungeschminkte 47-Jährige auf einem spontanen Foto eben genau so aussehe – nämlich wie eine ungeschminkte 47-Jährige. Statt um ihren eigentlichen Spaziergang durch die Metropole drehte sich die Online-Debatte damit vor allem um das natürliche Erscheinungsbild der Sängerin. Pink selbst stellte mit ihren beiden humorvollen Beiträgen klar, wie sie mit der ungefragten Bewertung ihres Äußeren umgeht.

Auf dem Bild, das die Diskussion ins Rollen brachte, zeigt sich die Sängerin weit entfernt von ihrem glamourösen Bühnenlook. Für ihren Spaziergang durch New York trägt die Sängerin einen weiten, lilafarbenen Jogging-Zweiteiler. Ihre kurzen Haare sind dabei unter einem gemusterten Tuch verborgen, das turbanartig um ihren Kopf gebunden ist. Auf Make-up scheint sie für den Stadtbummel verzichtet zu haben. Eine Sonnenbrille baumelt am Ausschnitt ihres Pullovers. Für den persönlichsten Hingucker sorgt jedoch ihr tierischer Begleiter: Ihren kleinen lockigen Hund trägt die Musikerin während des Spaziergangs sicher in einer Tasche vor der Brust. Genau dieser lässige Alltagsmoment löste schließlich die zahlreichen Reaktionen auf ihren Look aus.

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Imago Pink bei den 79. Tony Awards im Radio City Music Hall, New York City, 7. Juni 2026

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Getty Images Pink, Sängerin

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Getty Images Pink im Mai 2024