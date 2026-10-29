Verzockt: Dieser Spieler muss "The Power" verlassen

Kevin Schäfer setzt bei The Power alles auf eine Karte. Als geheimer Powerplayer der Villa wählt der Realitystar Lou Savage als Zielperson aus, doch dieser enttarnt ihn. Zuvor versucht Kevin, den Verdacht gezielt von sich abzulenken. Einen Hinweis, den er sich in einer Challenge erspielt, gibt er leicht abgeändert an die anderen Kandidaten weiter, um den Verdacht auf seine Verbündete Cecilia Asoro (30) zu lenken. Doch sein Plan geht nicht auf: Lisha Savage (40) wird misstrauisch und auch Lou hat Kevin von Beginn an im Verdacht. Bei der entscheidenden Eliminierung schwankt Lou zwar zunächst noch zwischen Cecilia und Kevin, entscheidet sich am Ende aber für den richtigen Namen.

Die mehrdeutigen Hinweise und ein zweiminütiges Telefonat mit dem Powerplayer verunsicherten Lou zunächst. Weil die Indizien gegen Kevin fast zu eindeutig wirkten, zog er auch Cecilia als mögliche Geheimspielerin in Betracht. Bei der Eliminierung muss Lou herausfinden, wer sich hinter der geheimen Rolle des Powerplayers verbirgt. Dafür geht er die Namen der Mitbewohner nacheinander durch und schließt einen Kandidaten nach dem anderen aus. Nacheinander streicht er Lisha, Marc Terenzi (48), Joey Heindle (33), Iris Katzenberger (59), Lucas Cordalis (59), Simon Tulgar, Joshua, Narumol David (61) und Laura Peuker (26) von seiner Liste, bis nur noch zwei Namen übrig bleiben. Besonders Lisha bangt um ihren Mann – sie hatte angekündigt, gemeinsam mit ihm auszuziehen, sollte es ihn erwischen. Nach seinem richtigen Tipp jubelt Lou in der Show: "Ich bin so ein gerissenes kleines Detektivenschweinchen." Kevin selbst nimmt die Niederlage gelassen: "Man spielt hoch, pokert und verliert. Ist das halt so. Das passiert mir irgendwie in jeder Show. Von dem her alles gut."

Nach der Eliminierung umarmt Kevin Lou und Lisha und stellt klar: "Ich bin ein guter Verlierer." Im Nachhinein erklärt er außerdem, dass eine Last von ihm abgefallen sei. Trotz des misslungenen Täuschungsversuchs fällt sein persönliches Fazit positiv aus: "Also ich finde, ich war ein sehr guter Powerplayer. Auch wenn ich nicht erfolgreich war." Cecilia macht in der Show deutlich, dass sie ihn nicht länger habe schützen können, nachdem er den Verdacht selbst auf sie gelenkt hatte. Auch Lisha zeigt sich trotz ihres Misstrauens ein wenig traurig über seinen Abgang. Kevins letzte Worte an die Gruppe lauten: "Möge der Bessere gewinnen und verkackt es nicht so, wie ich es verkackt habe." Kurz zuvor sind mit Iris und ihrem Schwiegersohn Lucas zwei neue Player eingezogen, die trotz ihrer familiären Verbindung als Konkurrenten antreten.

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Cast der zweiten Staffel von "The Power"

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Kevin Schäfer, "The Power"-Kandidat

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Lou Savage, "The Power"-Kandidat