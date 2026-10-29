"Liebeskummer": Zwangspause auf Instagram setzte Georgina zu

Georgina Fleur (36) kann nach drei Tagen voller Ungewissheit endlich wieder aufatmen: Ihr verschwundenes Instagram-Profil ist zurück. Direkt nach der Freischaltung meldete sich der Realitystar mit einem emotionalen Video aus einem Flugzeug bei ihrer Community. Sichtlich erleichtert begrüßte die 36-Jährige ihre Follower und machte deutlich, wie sehr ihr der Austausch mit ihnen gefehlt hatte. "Ich will grad einfach nur weinen vor Glück", erklärte Georgina in dem Instagram-Clip. Vor lauter Freude blieb es nicht beim Reden: Noch im Flieger griff Georgina zu einem alkoholischen Getränk und stieß auf das Ende ihres Social-Media-Dramas an. Von Krisenstimmung ist in dem Clip also nichts mehr zu spüren – stattdessen gibt es jede Menge Erleichterung, gute Laune und einen Drink auf das Wiedersehen mit den Followern.

Wie schwer Georgina die kurze Auszeit getroffen hatte, beschrieb sie mit einem drastischen Vergleich. "Leute, ich hatte so einen Liebeskummer die letzten drei Tage. Es war so krass. Ich habe euch so vermisst. Meine Follower, meine Freunde, meine Leute", erzählte sie auf Instagram. Auch ihre Fans zeigten sich erleichtert und überschütteten den Beitrag mit Kommentaren. "Große Erleichterung" und "Schön, dass du wieder da bist", hieß es dort unter anderem. Ihre Das große Promi-Büßen-Kollegin Melissa Alicja Hoffmann meldete sich ebenfalls zu Wort und schrieb: "Oh mein Gott, sie ist endlich zurück."

Das plötzliche Verschwinden ihres Accounts hatte Georgina völlig unvorbereitet getroffen. Nach dem Aufwachen bemerkte sie, dass ihr Instagram-Profil nicht mehr auffindbar war. Auch sie selbst konnte nicht länger auf das Konto zugreifen. Weil sie ihre Follower dort nicht erreichen konnte, wich die Social-Media-Bekanntheit kurzerhand auf eine andere Plattform aus. In einem TikTok-Video schilderte sie die Situation und bat ihre Community, nach ihrem Konto zu suchen und zu überprüfen, ob es für andere Nutzer überhaupt noch sichtbar sei. Die Rückmeldungen bestätigten allerdings ihre Befürchtung: Auch für andere User war das Profil zu diesem Zeitpunkt schlicht nicht mehr zu finden. Weshalb der Account vorübergehend offline ging und wie es letztlich zur Wiederherstellung kam, ist bislang nicht bekannt. Georgina selbst ging in ihrem Rückkehrvideo nicht auf die Hintergründe ein, sondern konzentrierte sich ganz auf die Freude über das Wiedersehen mit ihren Followern.

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Bangkok, März 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

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Instagram / georginafleur.tv Realitystar Georgina Fleur, September 2026