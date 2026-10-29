Barbara Eden (95) zeigt sich nach Gesundheitspause wieder

Barbara Eden (95) ist zurück im Rampenlicht! Nach einer knapp zweimonatigen Pause zeigte sich die Schauspielerin am Samstag wieder in der Öffentlichkeit. Die 95-Jährige besuchte die Hollywood Show und nahm sich dort Zeit für ihre vielen Fans. In einem Video, das die Veranstalter auf Instagram teilten, präsentierte sich der TV-Star bestens gelaunt und sichtlich erfreut über den Trubel. Auch modisch sorgte Barbara für einen Hingucker: Sie entschied sich für ein elegantes schwarzes Outfit und legte sich eine rote Jacke über den Arm. Dazu kombinierte sie schwarze Keilabsätze sowie eine auffällige türkisfarbene Kette mit passenden Ohrringen. Von den gesundheitlichen Beschwerden, die sie zuletzt ausgebremst hatten, war bei dem Auftritt nichts mehr zu bemerken.

Anfang September musste die "Bezaubernde Jeannie"-Darstellerin ihre Teilnahme am Cinecon Classic Film Festival nämlich kurzfristig absagen. Der Veranstalter begründete das damals mit einer "plötzlichen Erkrankung". Kurz darauf meldete sich die Schauspielerin selbst auf Instagram zu Wort und stellte klar: "Oh mein Gott, da gab es wohl ein kleines Missverständnis. Ich leide nicht an einer Krankheit; mein Arzt hat mir erst kürzlich ein brandneues Medikament verschrieben, das einige unangenehme Nebenwirkungen hatte." Auf ärztlichen Rat habe sie zu Hause bleiben müssen, bis die Lage geklärt gewesen sei. Den Zeitpunkt nannte sie "furchtbar" und bedankte sich für die Anteilnahme. "Das ist nur eine kleine Hürde! Ich erwarte, wieder unterwegs zu sein, sobald ich grünes Licht bekomme!", betonte sie damals.

Im August hatte Barbara ihren 95. Geburtstag gefeiert. Die Schauspielerin blickt auf eine Karriere zurück, die sich über mehr als sieben Jahrzehnte erstreckt. Weltberühmt wurde sie als Dschinni Jeannie in der NBC-Sitcom "Bezaubernde Jeannie", die von 1965 bis 1970 über die TV-Bildschirme flimmerte. An ihrer Seite verkörperte Larry Hagman (†81) den Astronauten Anthony "Tony" Nelson.

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Getty Images Barbara Eden im Februar 2015

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Getty Images Barbara Eden bei den Hollywood Beauty Awards 2018

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ZUMA Wire / Zuma Press Barbara Eden beim Faux-Fur-Ball in Palm Springs, April 2018

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