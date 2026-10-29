Mario Adorf wurde nun heimlich in Saint-Tropez beigesetzt

Mario Adorf (†95) hat seine letzte Ruhe gefunden – und zwar in aller Stille. Anfang Oktober wurde der im April verstorbene Schauspieler auf dem Cimetière Marin im französischen Saint-Tropez beigesetzt. Wie Bild von seinem langjährigen Manager Michael Stark erfuhr, fand die Bestattung im engsten Familienkreis statt. Seine Witwe Monique Adorf hatte sich bewusst gegen einen öffentlichen Abschied entschieden und das Datum geheim halten lassen. Rund ein halbes Jahr nach seinem Tod wurde der Schauspieler damit genau an jenem Ort bestattet, den er sich selbst gewünscht hatte. Schon im Mai hatten sich in München zahlreiche Freunde und Weggefährten bei einer großen Gedenkfeier verabschiedet. Die eigentliche Beisetzung sollte hingegen in einem kleinen, schlichten Rahmen stattfinden – fernab der Öffentlichkeit und ohne mögliche Störungen von außen.

Michael erklärte die Entscheidung der Familie gegenüber dem Newsportal mit deutlichen Worten: "Das Datum wurde geheim gehalten, um etwaige Störungen auszuschließen. Nachdem im Mai in München die große Gedenkfeier mit vielen Weggefährten und Freunden stattgefunden hatte, wollte Marios Frau Monique, seinem letzten Wunsch entsprechend, die Bestattung so schlicht und bescheiden wie möglich halten." Mario starb am 8. April 2026 nach kurzer Krankheit friedlich in seiner Pariser Wohnung. Seine letzte Ruhestätte befindet sich nun unter Pinien am äußersten Rand des Friedhofs, von wo aus sich der Blick über das Mittelmeer erstreckt. Auf dem schwarzen Marmor erinnern ein Foto und eine kleine Gedenktafel an ihn. Auf der Aufnahme lächelt der Schauspieler verschmitzt und hebt einen Finger. In seinem letzten großen Interview hatte er bereits von dem Ort geschwärmt: "Der Friedhof in Saint-Tropez ist wunderschön. Direkt am Meer."

Schon kurz nach dem Tod ihres Mannes hatte Monique angekündigt, dass er auf dem Cimetière Marin bestattet werden solle. Monate später sorgte allerdings ein Aushang am Friedhof für Verwirrung: Darauf hieß es, Mario sei nicht in Saint-Tropez begraben, anderslautende Angaben im Internet seien falsch. Die inzwischen bestätigte Beisetzung Anfang Oktober erklärt, weshalb zu diesem Zeitpunkt noch kein Grab an der Stelle zu finden war. Viele Sommer verbrachten die beiden an der Côte d'Azur. Daneben besaßen sie Wohnungen in Paris und München. Über die gemeinsame Liebesgeschichte erzählte der Schauspieler einst im Gespräch mit Bild: "Siebzehn Jahre war es ein Hin und Her mit uns. Ein langes Ausprobieren. Dann heirateten wir und waren nie mehr getrennt. Monique begleitete mich zu allen Dreharbeiten."

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Getty Images Mario Adorf im November 2016

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Getty Images Mario Adorf und seine Frau Monique Faye

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Getty Images Mario Adorf, Schauspieler