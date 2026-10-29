Holland Taylor verließ "Two and a half Men" wegen Gage

Holland Taylor (83) hat verraten, warum sie ihren Vertrag bei der CBS-Erfolgssitcom "Two and a half Men" nach sechs Jahren nicht verlängern wollte. In der Podcastfolge von "Alchemy with Anthony Mason" sprach die Schauspielerin offen über die Gründe für ihren Rückzug. In der Serie verkörperte sie Evelyn Harper, die Mutter von Charlie (61) Harper, gespielt von Charlie Sheen, und Alan Harper, dargestellt von Jon Cryer (61). Nach dem Ende ihres festen Vertrags kehrte sie nur noch hin und wieder als Gaststar zurück. Ausschlaggebend war neben dem Wunsch nach einem flexibleren Terminplan vor allem ihre Gage, die sie als zu niedrig empfand. Die Verantwortlichen hinter der Sitcom hatten ihre Entscheidung offenbar kalt erwischt. Zunächst hätten die Produzenten angenommen, sie wolle mit der Ankündigung lediglich mehr Geld herausschlagen. Als die Serienmacher betonten, dass eine höhere Gage nicht möglich sei, stellte die Darstellerin klar, dass es ihr gar nicht ausschließlich ums Geld ging.

"Ihr könntet mir tatsächlich den Preis dieses Gebäudes zahlen, aber lasst es, denn ich möchte nicht weiter unter Vertrag stehen", gab sie ihre Worte im Gespräch mit Anthony Mason wieder. Stattdessen machte sie einen eigenen Vorschlag: Sie wollte ohne feste Bindung für einzelne Auftritte zurückkehren – immer dann, wenn sie Zeit und Lust dazu hatte. Wenn sie ein Drehangebot für ein anderes Projekt bekam, konnte sie ihre Prioritäten so immer individuell setzen. Über ihre neu gewonnene Freiheit sagte sie: "Ich tat es nur, wenn ich es wollte." Obwohl sie für die Rolle vier Emmy-Nominierungen erhielt, habe sich an ihrem Gehalt nichts geändert. "Sie haben mich in dieser Show nie besonders gut bezahlt. Ich bekam dort ungefähr das, was ich schon acht Jahre zuvor bei einer Serie verdient hatte. Und ich erhielt vier Emmy-Nominierungen, doch sie gaben mir nie eine Gehaltserhöhung. Normalerweise tun sie das", erklärte sie im Podcast.

Die Schauspielerin fand aber nicht nur kritische Worte über ihre Zeit in der Serie. Vieles an "Two and a half Men" habe sie geliebt, wie sie im Podcast klarstellte. Ein Wermutstropfen blieb dennoch: "Sie waren nicht gerade besonders zuvorkommend." Dass sie später trotzdem immer wieder für Gastauftritte vor der Kamera stand, begründete sie auch mit der Rolle ihrer Figur innerhalb der Serienfamilie – schließlich spielte sie als Evelyn die Mutter der beiden Brüder Charlie und Alan, um die sich die Handlung drehte. Holland war im Übrigen nicht die Einzige, die sich mit den Machern der Erfolgs-Sitcom überwarf. Charlie Sheen wurde 2011 nach öffentlich gewordenen Problemen mit Drogenmissbrauch in der Produktion ersetzt. Für frischen Wind sorgte anschließend Ashton Kutcher (48), der als Milliardär Walden Schmidt zur Besetzung stieß.

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Getty Images Holland Taylor im Januar 2020

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Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im März 2018 in Beverly Hills

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ActionPress Holland Taylor bei der Second-Stage-Theater-Gala im November 2023