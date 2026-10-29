Darum kehrte Mckenna Grace nicht zu "Young Sheldon" zurück

Jahrelang begeisterte Mckenna Grace (20) als hochbegabte Paige in einer wiederkehrenden Gastrolle bei Young Sheldon – bis die Figur urplötzlich und völlig kommentarlos vom Bildschirm verschwand. In Jessica Radloffs Enthüllungsbuch "Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw's-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy" packt die Schauspielerin nun über die Hintergründe ihres abrupten Endes aus. Auslöser des Abgangs waren demnach Terminprobleme: Für ein parallel geplantes Filmprojekt stand ein zweimonatiger Dreh an, der exakt einen Drehtag der CBS-Produktion blockiert hätte. Obwohl Grace den Film zähneknirschend sausen ließ, blieb das große Seriencomeback schlichtweg aus. "Ich habe nie darüber gesprochen, aber ich denke immer, dass das vielleicht der Grund war, warum es meine letzte Folge war. Einfach, weil es deswegen einen Konflikt gab", mutmaßt die Darstellerin rückblickend. Dennoch habe es keine persönliche Feindschaft am Set gegeben: "Ich glaube nicht, dass es jemals böses Blut gab."

Aus der Sicht der Serienverantwortlichen stellte sich die Situation allerdings ein ganzes Stück brisanter dar. Showrunner Steve Holland korrigierte Mckennas Darstellung im selben Buch dahingehend, dass ihr Management sie ausgerechnet in der Woche für ein Konkurrenzprojekt verbuchen wollte, in der bei "Young Sheldon" die Klappe für eine komplette Episode mit ihr hätte fallen sollen. Statt eines einzelnen Fehltags stand somit das gestrichene Skript einer gesamten Folge im Raum. Trotz fieberhafter Schlichtungsversuche zwischen beiden Produktionen blieb die Konkurrenz stur, woraufhin hitzige Telefongespräche zwischen den Agenturen entbrannten. Auch in der finalen Staffel scheiterte eine Rückkehr schlicht am kometenhaften Aufstieg und vollen Terminkalender der gefragten Darstellerin, die dem Serienfinale im Mai 2024 nur wehmütig aus der Ferne beiwohnen konnte.

Paige war in der Serie Freundin und gleichzeitig Rivalin von Sheldon Cooper – eine Rolle, die Mckenna schon als Kind übernommen hatte. Weil die Figur ohne Erklärung aus der Handlung verschwand, stellten sich manche Zuschauer die Frage, ob Paige womöglich vor den Ereignissen von The Big Bang Theory gestorben sei. Diesen düsteren Todesmythen erteilt die Schauspielerin eine klare Absage: "Paige ist nicht tot. Ich stelle mir gern vor, dass sie irgendwann glücklich ist." Trotz des faden Beigeschmacks beim Abgang blickt die Schauspielerin voller Nostalgie auf die Jahre im Sheldon-Kosmos zurück und hätte dem gebeutelten Genie nur zu gern ein würdiges Kapitel gegönnt: "Ich habe es geliebt, Paige zu spielen."

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Getty Images Mckenna Grace bei den Critics Choice Awards 2026

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Getty Images Mckenna Grace, Schauspielerin

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Getty Images Mckenna Grace bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 2026