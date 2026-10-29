Sie mischen "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" auf

Am Samstag, den 7. November 2026, heißt es ab 20:15 Uhr im Ersten wieder: Kinder gegen Prominente. Kai Pflaume (59) begrüßt zu einer neuen Ausgabe von "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" eine ganze Reihe bekannter Gesichter, die sich an den Fähigkeiten junger Talente messen müssen. Mit dabei sind unter anderem Victoria Swarovski (33), "Let's Dance"-Profi Evgeny Vinokurov (35), die "Tatort"-Stars Jan Josef Liefers (62) und Axel Prahl (66), die Musiker Peter Maffay (77) und Johannes Oerding (44), Comedian Michael Mittermeier (60) sowie US-Ninja-Athlet Josiah Pippel. Ein echtes Highlight auf dem Parkett steht bevor: Victoria Swarovski und Evgeny Vinokurov wirbeln erstmals als Tanzpaar über die Bühne. Ihr Ziel im Duell gegen die Kids Christoph und Anni: so viele "Promenade Walks" wie nur möglich zu absolvieren. Für die beiden erfahrenen Profis wird dieser Auftritt zur ultimativen Feuertaufe als Duo – und das ausgerechnet live im Fernsehen.

Spannend wird es auch in der Rubrik "Klein gegen Jan Josef": Jan Josef Liefers holt sich für sein Duell Verstärkung von seinem "Tatort"-Kollegen Axel Prahl. Gegen Tilda und Juliane müssen die beiden prominente Gastdarsteller aus "Tatort"-Folgen allein anhand eines einzigen vorgelesenen Satzes erkennen. Musikalisch wird es beim "Band-Duell" von Peter Maffay und Johannes Oerding gegen den kleinen Benedikt: Sie müssen deutsche Hits am Sound erkennen, obwohl die Instrumente und Bandmitglieder erst nach und nach einsetzen. Als absolutes Schmankerl für die Fans legen die beiden Pop- und Rockgrößen außerdem noch einen exklusiven gemeinsamen Live-Auftritt auf der Showbühne hin. Sportlich geht es zu, wenn "American Ninja Warrior 2026"-Gewinner Josiah Pippel im "Ninja-Ring-Hangel-Duell" gegen Mika um die schnellere Zeit im Parcours kämpft.

"Star Wars"-Fan Michael Mittermeier bekommt es mit Joshua zu tun, Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim (39) stellt sich dem "Moleküle-Duell". Palina Rojinski (41) tritt im "Film-Tier-Duell" gegen Fleur an, und Quizchampion Sebastian Klussmann muss gegen Julian sein Länderwissen beweisen. Dazu kommen zwei weitere sportliche Paarungen: Hindernisläufer Frederik Ruppert fordert Sam im "Ein-Bein-Sprung-Duell" heraus, Cirque-du-Soleil-Artist Franco Pelizzari del Valle misst sich mit Emilia im "Stangenkletter-Duell". Frederik sicherte sich zuletzt bei der Leichtathletik-Europameisterschaft 2026 in Birmingham die Goldmedaille über 3000 Meter Hindernis, während Franco kurz zuvor in Berlin das einjährige Jubiläum der Show "Cirque du Soleil ALIZÉ" feierte. Jan Josef, der mit dem Gedanken spielt, nach Dresden zu ziehen, und Axel verbindet unterdessen eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte im TV: Als Duo Professor Karl-Friedrich Boerne und Hauptkommissar Frank Thiel stehen sie seit Jahren gemeinsam für den Münsteraner "Tatort" vor der Kamera.

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NDR Kai Pflaume moderiert "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"

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Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski zeigt ihren neuen Look, September 2026

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Getty Images Peter Maffay, Sänger