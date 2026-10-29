Cathy Hummels bittet Fans um Rat für letzte Abschiedsworte

Cathy Hummels (38) wendet sich mit einer sehr traurigen Nachricht an ihre Fans. In ihrer Instagram-Story teilte die Moderatorin jetzt persönliche Gedanken, die ihre Community aufhorchen lassen: Ein Mensch, der ihr nahesteht, wird offenbar schon bald nicht mehr da sein. "Ein geliebter Mensch aus meiner Familie wird bald nicht mehr hier sein. Es ist sehr absehbar. Was würdet ihr diesem Menschen sagen als Abschied?", schrieb sie zu einem nachdenklichen Foto von sich. Mit diesen Zeilen wendete sie sich hilfesuchend an ihre Community: Sie wollte wissen, wie man am besten die passenden Worte für einen so endgültigen Abschied findet. Um wen es sich bei dem Familienmitglied handelt oder warum der schmerzhafte Verlust bevorsteht, behielt Cathy jedoch für sich. Auch zu den genauen Hintergründen oder einem zeitlichen Rahmen schwieg sie und ließ ihre Fans im Ungewissen.

Wie schwer ihr die Situation fällt, machte die Unternehmerin in ihrer Story ebenfalls deutlich. "Ich hasse Abschiede, aber Abschiede für immer und ins Ungewisse sind [herzzerreißend]", schrieb sie und ergänzte ihre Worte mit einem gebrochenen Herzen. Die gedrückte Stimmung spiegelt sich auch in dem Foto wider, das Cathy für ihren Post ausgesucht hat. Es zeigt sie in einem langen schwarzen Kleid, wie sie nachdenklich auf riesigen Felsen direkt am tiefblauen Meer sitzt. Ihr Blick schweift in die Ferne, sie wirkt völlig in sich gekehrt. Wer die betroffene Person ist, behielt die Moderatorin auch hier streng für sich. Auch ob es sich um ein enges oder entfernteres Familienmitglied handelt, behielt sie für sich. Stattdessen richtete sie ihren Appell an ihre Community – und überließ es ihren Followern, ihr Vorschläge für die passenden Abschiedsworte zu schicken.

Kurz zuvor hatte Cathy ihren Fans bereits einen Einblick in ihre aktuelle Gefühlswelt gegeben. Zu einem Urlaubsfoto im türkisfarbenen Bikini schrieb sie in ihrer Instagram-Story: "Im Moment frage ich mich oft: Warum habe ich die letzten Jahre so viele wunderschöne Sachen nicht gemacht, weil ich eigentlich keine Zeit hatte oder dachte, dass ich es mir erst 'verdienen' muss." An diesem Tag präsentierte sich die gebürtige Bayerin, die mit einem neuen Leben in den USA liebäugelt, ihren Fans mit einer echten Gefühlsachterbahn. Neben den traurigen Gedanken über verpasste Momente und den schweren Abschied in der Familie gab es nämlich auch Job-News zu vermelden. Sichtlich stolz berichtete Cathy von einem neuen Fernsehprojekt, das sie in Zusammenarbeit mit München TV auf die Beine gestellt hat.

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels zeigt ihren Followern im Januar 2026 ihr erstes graues Haar

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Oktober 2026

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Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026