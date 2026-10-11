Hugh Jackman spielt Piraten-Legende ohne den Roman zu kennen

Hugh Jackman (57) sticht in See: Der Schauspieler soll in Ridley Scotts (88) Neuverfilmung von Robert Louis Stevensons "Die Schatzinsel" in die Rolle des wohl berühmtesten Piraten der Literaturgeschichte schlüpfen – Long John Silver. Dass der Australier für das Projekt zusagte, lag allerdings weder an einer besonderen Begeisterung für den Abenteuerklassiker noch an einer der früheren Verfilmungen. Tatsächlich hatte er den Roman nie gelesen und auch keinen Film dazu gesehen. "Eigentlich war es das Drehbuch. Ich kenne Ridley, und Ridley sagt: 'Kumpel.' Er schickte mir das Drehbuch, und ich las es einfach. Ich hatte das Buch nie gelesen, den Film nie gesehen. Ich wusste verschiedene Dinge darüber", verriet er gegenüber Variety. Erst beim Lesen des Skripts von Jack Thorne wurde ihm bewusst, wie stark die Vorlage unser Bild von Piraten geprägt hat – von der Schatzkarte über den Piraten bis hin zum Papagei. "Dieses Drehbuch war einfach unwiderstehlich. Ich dachte nur: 'Oh, das ist großartig.' Das war's", ergänzte er.

"Ich wusste nur, dass ich keine Ahnung hatte, wohin es führen würde, und am Ende war ich sehr überrascht, aber zufrieden", erklärte Hugh. Drehbuchautor Jack ist unter anderem durch die Serie "Adolescence" und das Bühnenstück aus dem Harry Potter-Universum bekannt. Im Mittelpunkt von "Die Schatzinsel" steht der junge Jim Hawkins, der eine Schatzkarte entdeckt und sich daraufhin auf eine gefährliche Seereise begibt. Dort gerät er wegen des vergrabenen Vermögens in einen Konflikt mit Long John Silver. Als Drehstart wurde laut Variety der 1. November genannt.

Die Piratenrolle reiht sich in einen ohnehin vollen Terminkalender ein. Zu den jüngeren Projekten von Hugh zählen unter anderem "The Sheep Detectives" und "The Death of Robin Hood". Sein hohes Arbeitspensum war zuletzt allerdings nicht nur beruflich ein Thema, sondern auch mit Blick auf sein Privatleben. Seit Januar 2025 ist seine Beziehung zu Schauspielkollegin Sutton Foster (51) öffentlich bekannt. Vor einigen Monaten kamen Berichte auf, wonach die knappe gemeinsame Zeit für Spannungen zwischen den beiden sorgen könnte.

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "The Sheep Detectives" in New York

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Getty Images Jack Thorne, Drehbuchautor

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Getty Images Ridley Scott bei der "Alien"-Premiere, 2017