William Shatner: Mit 95 zurück als Captain Kirk?

Ein Wiedersehen mit Captain James T. Kirk ist offenbar nicht vollkommen ausgeschlossen: William Shatner (95) kann sich auch mit 95 Jahren grundsätzlich vorstellen, noch einmal in einer offiziellen "Star Trek"-Produktion in seine Paraderolle zu schlüpfen. In einem Beitrag auf X machte der Schauspieler eine Rückkehr allerdings von einer klaren Voraussetzung abhängig: Kirk müsse auf sinnvolle Weise zurückkehren und dabei eine wirklich spannende Rolle erhalten, die dem Geist des Science-Fiction-Franchise gerecht werde. Ein Comeback allein aus nostalgischen Gründen kommt für ihn nicht infrage. "Wenn jemand eine bedeutungsvolle Möglichkeit fände, Captain Kirk erneut zum Leben zu erwecken, und ihm etwas wirklich Interessantes zu tun gäbe, das zur Schönheit und zum Geist von Star Trek beiträgt, würde ich mich freuen, es in Betracht zu ziehen", schrieb er auf der Plattform, wie Moviepilot berichtet. Und fügte hinzu: "Aber das ist nie passiert."

Wie sehr ihn die Rolle geprägt hat, machte Shatner in demselben Beitrag deutlich. "Ich liebe Star Trek genauso sehr wie ihr alle. Kirk war ein außergewöhnlicher Teil meines Lebens, und ich würde ihn niemals nur um des Zurückbringens willen zurückbringen wollen", stellte er auf X klar. "Also, bis jemand mit einer Idee auftaucht, die Kirk würdig ist ... warte ich. Auf sie. Oder auf die Ewigkeit." Einen Hinweis an die Community schob der Schauspieler direkt hinterher: "Übrigens, das hier ist keine offene Einladung für angehende Autoren, mir Drehbuchideen zu schicken. So funktioniert das nicht und ich nehme kein unerbetenes Material an." Sein bislang letzter offizieller Auftritt als Captain Kirk liegt inzwischen 32 Jahre zurück. 1994 stand er für "Star Trek VII – Treffen der Generationen" gemeinsam mit Patrick Stewart (86) als Captain Jean-Luc Picard vor der Kamera, bevor Kirk im Film den Heldentod erlitt. Seither gab es immer wieder Spekulationen über eine mögliche Rückkehr.

Die Äußerungen fallen in ein besonderes Jahr: Am 8. September 2026 feierte "Star Trek" seinen 60. Geburtstag. Shatner verkörperte den Captain zunächst in der Serie "Raumschiff Enterprise" und anschließend in sechs Kinofilmen mit der Crew der Originalbesetzung. Inzwischen haben bereits Chris Pine (46) und Paul Wesley (44) die Kultrolle des James T. Kirk übernommen. An einen klassischen Ruhestand scheint Shatner dennoch nicht zu denken: Auch mit 95 Jahren präsentiert er sich weiterhin aktiv und voller Energie. Zu seinem Geburtstag am 22. März teilte er auf Instagram ein Foto von sich mit einer Zigarre am Meer. Auch seine Hunde halten ihn im Alltag auf Trab – nach eigenen Angaben sorgen sie dafür, dass er sich regelmäßig bewegt und motiviert bleibt.

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Getty Images William Shatner im Juni 2022

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Imago Antoinette Bower und William Shatner in der Star-Trek-Episode "Catspaw" (1967)

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Instagram / williamshatner William Shatner zu seinem Geburtstag 2026