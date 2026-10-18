Für guten Zweck: William Shatner versteigerte Nierenstein

Dass ein schmerzhafter Nierenstein für echte Freudentränen sorgt, kommt eher selten vor, doch für William Shatner (95) verwandelte sich das medizinische Souvenir im Jahr 2006 in einen echten Edelstein. Im Podcast "Dropping Names with Brent and Jonny" packte der Hollywoodstar eine der wohl kuriosesten Anekdoten seiner langen Karriere aus: Ein in ihm gewachsenes Steinchen wurde damals tatsächlich zu barem Geld gemacht, als ein Onlinecasino dem Schauspieler das winzige Fundstück für 25.000 Dollar direkt abkaufte. Die Besetzung der Anwaltsserie "Boston Legal", in der William zu dieser Zeit vor der Kamera stand, legte noch einmal eine stolze Summe obendrauf. Am Ende kam so eine Spendensumme von 100.000 Dollar zusammen, die vollständig an Habitat for Humanity ging. Mit den Geldern aus der wohl skurrilsten Aktion der Showbranche konnte schließlich der Bau eines Hauses für eine fünfköpfige Familie in Louisiana unterstützt werden.

Besonders charmant erzählte der Schauspieler im Podcast von dem Moment, in dem er sein späteres Fundstück zum allerersten Mal zu Gesicht bekam. "Der Mann holte den Nierenstein heraus und da war er: ein kleines schwarzes Kügelchen", schilderte er und fügte rückblickend erleichtert hinzu: "Gott sei Dank ist er weg." Nur eine Woche später habe sich das interessierte Unternehmen bei ihm gemeldet, das eine außergewöhnliche Möglichkeit zur Imagepflege witterte. Der Schauspieler zeigte sich von der wohltätigen Veredelung seines Leidens begeistert und zog ein positives Fazit über den unkonventionellen Deal. Nach seinem heutigen Kenntnisstand wohnt die Familie noch immer in dem mitfinanzierten Eigenheim.

Berühmt wurde William einst vor allem als legendärer Captain James T. Kirk in der weltbekannten Science-Fiction-Saga Star Trek. Anlässlich des großen Jubiläums des Klassikers stand er vor Kurzem gemeinsam mit Ben Stiller (60) auf der Bühne und erinnerte bei diesem Anlass an seinen eng befreundeten Kollegen Leonard Nimoy (†83). "Ich liebte ihn, er war mein Bruder", schwärmte der Mime über den unvergessenen Darsteller des Mr. Spock. Die beiden verband weit mehr als nur die gemeinsame Zeit an Bord des Raumschiffs Enterprise, denn sie teilten ähnliche biografische Stationen, private Herausforderungen sowie jahrelange berufliche Wegstrecken.

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Getty Images William Shatner bei den 52nd Annual Saturn Awards in Universal City, Kalifornien, Februar 2025

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Getty Images William Shatner im Juli 2022

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United Archives GmbH / ActionPress William Shatner und Leonard Nimoy in "Star Trek V - Am Rande des Universums"