"Ich liebe dich so sehr": Danny feiert Ehefrau Julia Roberts

Julia Roberts (59) hat am Mittwoch, dem 28. Oktober, Geburtstag gefeiert. Ihr Ehemann Danny Moder (57) nutzte diesen Anlass, um seltene innige Momente mit der Öffentlichkeit zu teilen. Auf Instagram veröffentlichte der Kameramann einen privaten Schnappschuss, der die Schauspielerin lachend zeigt, während er ihr liebevoll einen Kuss auf die Schulter drückt. Vor der "Pretty Woman"-Darstellerin steht eine Geburtstagstorte, die mit auffallend vielen Kerzen geschmückt ist. "Jeden Tag feiern... Aber den 28. Oktober am meisten. Mehr Kerzen bringen mehr Freude. Ich liebe dich so sehr", schrieb er zu dem Bild. Öffentliche Gesten dieser Art sind bei den beiden eher selten, umso mehr freuten sich die Fans über die Liebeserklärund.

Julia und Danny sind mittlerweile stolze 24 Jahre verheiratet. Ihren Hochzeitstag feierten sie zuletzt im Juli 2026. Die Schauspielerin teilte an dem Jubiläum ein sonniges Pärchenselfie, auf dem sie ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes lehnt. Dazu schrieb sie die groß geschriebene Zahl 24, setzte mehrere Herzen und ergänzte dreimal das Wort "MEHR". Viele Worte brauchte es nicht, um die Botschaft zu transportieren. Ihre Beziehung halten die Eheleute weitestgehend privat. Auch gemeinsame Auftritte im Rampenlicht sind eine Rarität. Zuletzt zeigten sich Julia und Danny beispielsweise im Januar 2026 Seite an Seite. Damals fand in Beverly Hills die 83. Verleihung der Golden Globes statt.

Die Liebesgeschichte startete 2000: Julia wirkte mit Brad Pitt (62) im Film "The Mexican" mit, während Danny am Set hinter der Kamera im Einsatz war. Zwei Jahre später, am 4. Juli 2002, gaben sie sich im privaten Rahmen das Jawort. Die Feier fand auf der Ranch der Schauspielerin im US-Bundesstaat New Mexico statt. Inzwischen ist die Familie gewachsen: Zu ihr gehören die Zwillinge Hazel Moder (21) und Phinnaeus Walter Moder (21) sowie Henry Daniel Moder (19). Welchen Stellenwert die Beziehung für sie hat, machte Julia schon 2018 im Podcast von Gwyneth Paltrows (54) Lifestylemarke Goop deutlich. "Die beste Entscheidung, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe, war, mein Schicksal an Danny Moder zu knüpfen", erklärte sie damals.

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Instagram / modermoder Julia Roberts mit ihrem Mann Danny Moder

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Frederick M. Brown/ Getty Images Danny Moder und Julia Roberts

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Getty Images Julia Roberts und Danny Moder im Dezember 2022