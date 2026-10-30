Kim Kardashian belastet das Co-Parenting mit Kanye West

Die komplizierte gemeinsame Erziehung mit ihrem Ex-Mann Kanye West (49) geht Kim Kardashian (46) psychisch extrem nahe. Seit ihrer offiziellen Trennung im Jahr 2022 teilen sich der Reality-Star und der Rapper das Sorgerecht für ihre vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm. In der vom Journalisten Jonathan Van Meter verfassten Biografie "Citizen Kim" beschreibt Kim nun ihre anhaltende Sorge: "Ich mache mir den ganzen Tag Sorgen um ihn. Die ganze Zeit. Er ist der Vater meiner Kinder, ich werde mir immer Sorgen um ihn machen. Und es ist eine große Belastung, Kinder mit jemandem zu haben, mit dem man sich nicht unbedingt versteht." Obwohl zwischen den Ex-Partnern kaum direkte Gespräche stattfänden, frage sich die 46-Jährige ständig, ob Kanye in Ordnung sei. Vor ihren Kindern hält sie ihre Sorgen und die schlechten Erfahrungen mit ihrem Ex-Partner jedoch strikt geheim. North, Saint, Chicago und Psalm sollen von den ständigen Reibereien zwischen ihren Eltern so wenig wie möglich mitkriegen.

Um Konflikte zu vermeiden, beschränkt Kim den direkten Kontakt zu Kanye auf ein Minimum. Stattdessen läuft die Absprache meistens über seine Ehefrau Bianca Censori (31) oder einen engen Freund, der auch sein Management übernimmt. Diese Distanz zahlt sich aus: Das Co-Parenting klappt inzwischen ziemlich geräuschlos, und wenn sich die beiden doch einmal sehen, gibt es zur Begrüßung sogar eine herzliche Umarmung. Taucht der Rapper wegen seines unsteten Zeitplans nur alle paar Monate auf, flunkert Kim vor den Kids, ihr Papa sei geschäftlich verreist. Ihr ist es extrem wichtig, dass die vier ihn weiterhin als tollen Vater sehen. Deshalb lade sie Kanye regelmäßig zum Abendessen oder Übernachten in das Zuhause der Kinder ein und würde dafür selbst das Haus verlassen. Zu Weihnachten bezog sie auch Bianca ausdrücklich ein, sodass alle gemeinsam feierten. Zudem dürfen Kanyes Angehörige die Kinder jederzeit besuchen oder mit ihnen ausgehen.

Seine psychischen Krisen hätten ihnen laut Kim nie geschadet, dennoch sei jede Betreuungssituation ein Balanceakt. In "Citizen Kim" erklärt sie: "Er schafft es immer, sich wieder aufzurappeln ... und aus etwas herauszukommen, aber es macht mich sehr traurig. Und ich glaube nicht, dass es besser wird. Ich bete darum. Für meine Kinder." Schon 2024 hatte Kim erklärt, dass sie ihre vier Kinder im Wesentlichen allein großziehe. Trotz des ganzen Stresses lässt die Unternehmerin keinen Zweifel daran, wie sehr sie in ihrer Mutterrolle aufgeht. Mit ihren eigenen Erziehungsmethoden geht sie im Nachhinein allerdings auch mal hart ins Gericht. Rückblickend wäre sie nach eigener Einschätzung gerne von Beginn an konsequenter gewesen. Heute beschreibt sie sich als mäßig streng, gleichzeitig aber als sehr geduldig und liebevoll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

Anzeige Anzeige

Instagram / northwest Kim Kardashian mit Tochter North West