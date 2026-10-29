Hunderte unterschreiben gegen Herzogin Meghans Kochshow-Job

Herzogin Meghan (45) soll 2027 als Co-Moderatorin von "Junior MasterChef Australia" vor der Kamera stehen und dafür voraussichtlich mehrere Wochen in Melbourne verbringen. Doch kaum war ihr Engagement bekannt, regte sich bereits Widerstand: Noch am Tag der Ankündigung wurde eine Petition gegen ihre Verpflichtung gestartet, die inzwischen von Hunderten Menschen unterstützt wird. Im Mittelpunkt der Kritik steht vor allem die Frage, warum die Produktion für die Rolle kein australisches Talent ausgewählt hat. Meghan selbst blickt ihrer Rückkehr ins australische Fernsehen hingegen voller Vorfreude entgegen. "Ich kann es kaum erwarten, anzufangen", erklärte sie laut Daily Express. Gemeinsam mit ihr soll die australische Köchin und TV-Persönlichkeit Poh Ling Yeow durch die Neuauflage der Kochshow führen.

Wie gespalten die Stimmung ist, zeigte auch eine Straßenumfrage in Melbourne. Eine 76-jährige Befragte äußerte sich gegenüber Daily Express deutlich kritisch über Meghans Verpflichtung: "Ich halte das für einen Witz. Warum brauchen wir sie? Wir haben so viele Australier, die diesen Job machen könnten. Ich bin kein Fan von ihr. Ich finde, wir sollten einen Australier dafür nehmen." Andere sehen in dem prominenten Namen hingegen eine Chance für die Sendung. "Mein Gedanke ist, dass es ein Name ist, der die Aufmerksamkeit der Menschen weckt. Beim Essen geht es um mehr als nur die Perspektive eines Kochs", erklärte Peter Heywood demselben Medium. Dass Meghans Bekanntheit dem Format zugutekommen könnte, deuteten bereits ihre früheren Auftritte an: Ihr Gastauftritt als Jurorin bei "MasterChef Australia" erwies sich für Channel 10 als Erfolg. Nach Angaben des Senders schalteten 1,6 Millionen Menschen ein. Die Folge erzielte damit die beste Sonntagsquote seit Juli 2023. Auch beim Streaming wurde ein Rekord verzeichnet: Mit 118.000 Zuschauern erreichte die Sendung den höchsten Übernacht-Streamingwert in der Geschichte des Formats.

Zuletzt war Meghan im April in Australien. Damals verband sie eine gemeinsame Reise mit Prinz Harry (42) mit einem Zwischenstopp für ihren Gastauftritt bei "MasterChef Australia". Besonders ihr Zusammenspiel mit Poh Ling Yeow kam bei den Fans gut an. Ob Harry und die gemeinsamen Kinder Archie (7) und Lilibet (5) Meghan 2027 zu den Dreharbeiten begleiten werden, ist bislang nicht bekannt. Bei ihrem Besuch Anfang 2026 waren Meghan und Harry im Bundesstaat Victoria von zahlreichen Menschen empfangen worden. Mit "Junior MasterChef Australia" kehrt ein bekanntes TV-Format nach fünf Jahren Pause zurück. Im Zuge der Neuauflage wurde in Australien auch darüber diskutiert, ob Nachwuchstalente mit beruflichen Ambitionen in der Küche nicht besser von einer ausgebildeten Fachkraft angeleitet werden sollten. Die Moderatorin Dee Dee Dunleavy äußerte sich dazu bei Sky News Australia kritisch: "Man muss davon ausgehen, dass sie in diese Sendung gehen, weil sie eine Karriere in der Gastronomie anstreben. Sie verdienen Anleitung und Ratschläge von jemandem, der tatsächlich weiß, wovon er spricht! Nicht von jemandem ohne erkennbare Fähigkeiten!"

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, serviert Mittagessen im McAuley Community Services for Women in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne