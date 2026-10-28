Julia Roberts wird 59: So wandelbar ist die Hollywoodikone

Julia Roberts (59) hat Grund zum Feiern: "America's Sweetheart" wird heute 59 Jahre alt. Der Ehrentag der Schauspielerin bietet den passenden Anlass, auf einige ihrer schönsten und wandelbarsten Looks aus ihrer langen Zeit im Rampenlicht zurückzublicken. Bei öffentlichen Terminen und auf roten Teppichen zeigte sich Julia über die Jahre immer wieder von einer neuen Seite. Ihre Haarfarben reichten von dunkelblond bis dunkelbraun und auch bei Schnitten, Volumen und Styling bewies der Hollywoodstar viel Abwechslung. Besonders ihre Lockenmähne, die sie auch 1990 im Film "Pretty Woman" trug, mit dem sie über Nacht zum Star wurde, prägte zahlreiche Auftritte. Zu anderen Anlässen setzte Julia dagegen auf elegant geföhnte Frisuren. Trotz aller Beautyveränderungen blieb ein Detail stets erhalten: ihr breites, strahlendes Lächeln, mit dem sie ihre Looks unverkennbar machte.

Wie wandelbar Julia bis heute ist, bewies sie unter anderem bei den Golden Globes 2026. Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich hatte die Schauspielerin ihre Haare deutlich aufhellen lassen. Der zarte, helle Ton verlieh ihrer Frisur eine frische Nuance und hob sich von einigen ihrer früheren, dunkleren Looks ab. Dazu trug Julia einen Mittelscheitel. In den Längen waren leichte Wellen eingearbeitet. Ein leuchtender Teint rundete den glamourösen Auftritt ab und unterstrich ihre immer noch jugendliche Ausstrahlung. Schließlich wechselte Julia im Laufe ihrer Karriere mehrfach zwischen natürlicheren Frisuren und aufwendigen Stylings für den roten Teppich. Ihr Look bei den Golden Globes markiert bislang den jüngsten Punkt dieser Entwicklung und zeigt, dass sie auch nach Jahrzehnten im Rampenlicht immer wieder neue Facetten ihres Typs präsentiert.

Neben den verschiedenen Haarfarben und Frisuren gehört auch Julias herzliches, breites Lächeln seit Jahrzehnten zu ihren bekanntesten Markenzeichen. Aber natürlich darf auch ihre Mega-Karriere nicht fehlen. Von "Pretty Woman" über "Notting Hill" bis hin zu "Eat Pray Love": Julia Roberts feierte mit zahlreichen Filmen große Erfolge. Vor elf Monaten ließ sie etwa die Fans von "Pretty Woman" aufhorchen, denn es soll Gespräche über eine mögliche Fortsetzung gegeben haben. Ob diese wirklich Realität wird, bleibt aber weiterhin offen.

Fortsetzungen sieht die Schauspielerin zwar grundsätzlich skeptisch. Sollte sie sich dennoch für eine entscheiden, wäre es vermutlich die Liebeskomödie "Die Hochzeit meines besten Freundes". "Ich habe gelernt, niemals nie zu sagen", erklärte sie im Gespräch mit The Oklahoman. Auch bei "Die Hochzeit meines besten Freundes" deutete sich damals eine mögliche Rückkehr an. Wie Filmstarts berichtete, hatten laut Julia bereits Gespräche über eine Fortsetzung stattgefunden. Ob Cameron Diaz (54) und Dermot Mulroney (62) ebenfalls wieder dabei sein würden, blieb jedoch offen. Weder ein Drehbuch noch ein Regisseur standen zu diesem Zeitpunkt fest. Für die Fans bedeutete das: Es gab Anlass zur Hoffnung, aber noch keine Gewissheit über ein neues Kinoabenteuer.

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Getty Images Julia Roberts bei den 50th Cesar Film Awards in Paris 2025

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Imago Julia Roberts trägt einen grauen Armani-Anzug, 1990

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Getty Images Julia Roberts bei den 83. Golden Globe Awards am 11. Januar 2026 in Beverly Hills

Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"