John Cena kehrt nach seinem Rücktritt zu "WWE Raw" zurück

John Cena (49) steht wieder im Ring – beziehungsweise wieder auf der großen WWE-Bühne. Der Schauspieler und frühere Wrestlingstar wurde offiziell für die Liveausgabe von "WWE Raw" am 2. November 2026 angekündigt. Schauplatz ist dabei das Barclays Center in Brooklyn, und für John ist es der erste "Raw"-Auftritt seit seinem angekündigten Rücktritt vom aktiven Wrestling. Ob er bei dieser Ausgabe seinen Worten treu bleibt, nur vor das Publikum tritt und das Mikrofon in die Hand nimmt oder sich am Ende doch noch hinreißen lässt und handfest ins Geschehen eingreift, bleibt offen. Auf der offiziellen Card der Show steht jedenfalls kein Match, an dem er beteiligt wäre. Allein ist er aber nicht: Auch Roman Reigns (41) ist für die letzte "Raw"-Ausgabe vor dem Premiumliveevent "WWE Crown Jewel 2026" angekündigt. Somit bekommen die Fans gleich zwei der bekanntesten Wrestlinggesichter zu sehen.

Die Show startet wegen einer Sonderstartzeit bereits um 15 Uhr PT beziehungsweise 18 Uhr ET. In Mitteleuropa bedeutet das einen Beginn um 0 Uhr in der Nacht zum 3. November. Zu sehen gibt es das Ganze in den USA und den dazugehörigen Territorien seit dem 6. Januar 2025 exklusiv live bei Netflix. Der Streamingdienst überträgt "WWE Raw" zudem in zahlreichen weiteren Ländern und Regionen. In Deutschland erfolgt keine Liveübertragung bei Netflix. Wer sich die Show nicht entgehen lassen möchte, kann sie im Original über ein BILDplus-Abo oder zeitversetzt am 04. November mit deutschem Kommentar im Free-TV auf ProSieben MAXX um 22.05 Uhr sowie im Stream auf Joyn anschauen.

Sportlich ist bisher vor allem ein Duell gesetzt: Solo Sikoa von der Bloodline trifft auf Royce Keys von 946. Darüber hinaus listet die Ankündigung weitere bekannte Namen für den Abend auf, darunter Oba Femi, Liv Morgan, Sol Ruca, Dominik Mysterio und Penta. Und John Cena war nach seinem Karriereende ohnehin nie ganz verschwunden: Rund fünf Monate nach seinem Rücktritt zeigte er sich bereits wieder bei einem der größten Events des Unternehmens: Am 18. April 2026 war er bei "WrestleMania 42" in Las Vegas dabei – allerdings nicht als aktiver Kämpfer, sondern als Gastgeber.

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Getty Images John Cena, US-amerikanischer Profi-Wrestler

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Getty Images Roman Reigns bei Wrestlemania im April 2023

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Getty Images John Cena nach der Niederlage gegen Cody Rhodes bei WWE SummerSlam im MetLife Stadium, East Rutherford, August 2025