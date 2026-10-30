Christina Aguilera teilt sexy Halloween-Grüße aus der Wanne

Anstatt sich wie andere zu Halloween in besonders extravagante Verkleidungen zu hüllen, setzt Christina Aguilera (45) lieber auf möglichst wenig Stoff. Auf Instagram meldete sich die Popikone jetzt mit einem feuchtfröhlichen Schnappschuss aus der heimischen Badewanne zurück: Im gedämpften Gegenlicht setzt sie ihre Silhouette gekonnt in Szene, während ihr langes blondes Haar dramatisch über die Hälfte ihres Gesichts fällt. Damit ihr die strengen Algorithmen des Meta-Konzerns nicht vorschnell den Riegel vorschieben, verdecken niedliche kleine Geisteremojis die besonders verfänglichen Stellen. "Letzte Looks vor Xtinaween", schreibt Christina zu ihrem Foto. Ob im Rahmen des anstehenden Festtags noch weitere textile oder auch weniger textile Offenbarungen folgen, lässt die Musikerin in ihrem Beitrag offen.

In der Kommentarspalte stieß der freizügige Einblick auf ein geteiltes, aber überwiegend positives Echo ihrer Anhängerschaft. Während einige Nutzer die Inszenierung mit Kommentaren wie "Christina ist ikonisch" feierten oder ein schlichtes "OMG!!!" hinterließen, zeigten sich andere Follower von der anhaltenden Freizügigkeit beinahe gelangweilt. Der aktuelle Post reiht sich nahtlos in eine Reihe von Aufnahmen ein, mit denen die Sängerin in den vergangenen Monaten regelmäßig intime Einblicke in ihr Privatleben gab. Dass Christina sich dabei öffentlich so unbekleidet zeigt, wird von Kritikern oft als reine Effekthascherei erachtet, während Fans vor allem das dahinterstehende Selbstbewusstsein loben.

Dass die heutige Unbekümmertheit im Umgang mit ihrem Körper das Resultat eines längeren Prozesses ist, betonte Christina in der Vergangenheit mehrfach. Angesichts der jahrelangen medialen Debatten um ihr Gewicht sprach sie öffentlich über den Druck, den die Erwartungen der Musikindustrie auf ihr Körperbild ausübten. "Akzeptanz beginnt damit, sich zuerst selbst zu akzeptieren. Und mit dem schwierigen Weg, den es manchmal braucht, um dorthin zu gelangen", schrieb sie 2024 auf Instagram. In einem Interview mit Glamour erinnerte sie sich zudem an die wiederkehrende Forderung, auch in späteren Lebensjahren die Körpermaße ihrer Jugend beizubehalten. Von diesen Vorgaben hat sich Christina inzwischen distanziert, wie sie in aller Deutlichkeit zusammenfasste: "Ich habe inzwischen die Reife, dass mir deine Meinung einfach scheißegal ist. Ich werde sie nicht annehmen."

Anzeige Anzeige

xtina Christina Aguilera im Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Aguilera bei The Abbeys 35. Jubiläum in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Aguilera, Juli 2025