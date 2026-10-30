So selbstständig ist Tommy schon: Philipp Stehler gerührt

Philipp Stehler (38) kommt derzeit aus dem Staunen nicht mehr heraus: Sein Sohn Tommy wird offenbar immer selbstständiger. In seiner Instagram-Story teilte der Realitystar jetzt gleich zwei Alltagssituationen, die ihm vor Augen führten, wie groß sein Junge bereits ist. Auf dem heimischen Hof beobachtete er, wie sein Sohn Tommy komplett angezogen und mit seinen Hofschuhen an ihm vorbeimarschierte. Nachdem der Kleine seiner Mutter Bescheid gesagt hatte, machte er sich ganz allein auf den Weg zum nahe gelegenen Reitzentrum. Kurz vor dem Eingang drehte er sich noch einmal zu seinem Vater um, bevor er selbstständig hineinging. Nur einen Tag später folgte beim Einkaufen die nächste Überraschung: Tommy ließ sich ein Telefon geben, wählte eigenständig die Nummer seines Vaters und bat ihn darum, eine Mango mitzubringen. Danach bedankte sich der Junge und legte ganz allein wieder auf. Diese Erlebnisse zeigten Philipp, wie schnell Tommys Kindheit vergeht.

Seine Verblüffung brachte der Reality-TV-Star in der Instagram-Story mit deutlichen Worten auf den Punkt: "Wo ist die Zeit hin? Mein Bengel läuft an mir vorbei, komplett fertig angezogen mit seinen Hofschuhen und sagt: Ich komme gleich wieder. Was?" Der Stolz über die Entwicklung seines Sohnes mischte sich bei ihm jedoch mit Wehmut. "Das geht mir halt irgendwie viel zu schnell. Und das zeigt mir auch wieder: Das ist seine Kindheit gerade", betonte Philipp. Für Philipp ist das ein klarer Weckruf: Er möchte die gemeinsame Zeit bewusster erleben, trotz Arbeit und Stress auf dem Hof häufiger einen Gang zurückschalten und seinen Sohn nicht ständig vertrösten. Zugleich richtete er einen Appell an andere Eltern: Sie sollten ihre Kinder nicht durch deren Kindheit hetzen, sondern die begrenzte gemeinsame Zeit genießen. Schließlich könne irgendwann die Phase kommen, in der Papa als "uncool" gelte.

Familienmomente beschäftigen den Realitystar schon länger sehr intensiv. Vor rund fünf Monaten genoss er die Zeit zu dritt mit seiner Frau Vanessa Stehler und Sohn Tommy noch einmal ganz bewusst – damals stand die Geburt der gemeinsamen Tochter unmittelbar bevor. Der Realitystar und seine Partnerin hatten zusammen einen Hof gekauft, auf dem sich nun auch die Geschichte rund um Tommys ersten eigenständigen Weg zum Reitzentrum abspielte. Dort gibt es für Philipp derzeit viel zu erledigen. Dennoch steht für ihn fest, dass die Zeit mit seinen Kindern Vorrang haben soll. Die Kindheit seiner Kinder komme schließlich nicht wieder, weshalb er so viele gemeinsame Augenblicke wie möglich mitnehmen möchte. Dass Tommy nun allein loszieht und sogar schon selbstständig zum Telefon greift, um seinen Vater um seine geliebte Mango zu bitten, machte diesen Gedanken für Philipp besonders greifbar.

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Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler teilt süße Vater-Sohn-Momente, Mai 2026.

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Philipp Stehler beim Joyn-Launch-Event in Berlin

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Instagram / vanessastehler Vanessa und Philipp Stehler mit ihrem Sohn