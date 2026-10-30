Ryan Seacrest gibt seltenen Einblick in sein Liebesleben

Ryan Seacrest (51) hat in seiner Radiosendung "On Air with Ryan Seacrest" ganz nebenbei über sein Liebesleben geplaudert. Der Moderator erklärte seinen Hörern am Mittwoch zunächst die Abkürzung "KSV" für "Kürzlich-Single-Verhalten" – gemeint sind damit typische Verhaltensweisen von Menschen, die gerade frisch getrennt sind. Dazu gehöre zum Beispiel eine neue Haarfarbe: "Ich habe KSV, aber ich wurde nicht kürzlich Single." Als seine Co-Moderatorin Tanya Rad nachhakte, ob er sich da wirklich sicher sei, geriet der Entertainer kurz ins Zögern. "Hmmm. Nein", antwortete er schließlich. Wenig später legte Ryan noch einmal nach und scherzte: "Ich habe LSV – Langzeit-Single-Verhalten." Damit bezeichnete sich der Entertainer also augenzwinkernd als schon länger vergebenlos. Seine Worte überraschen, denn noch im August kursierten Berichte über eine angeblich ernsthafte Beziehung mit dem niederländischen Model Maxime Nova (36).

Gegenüber Page Six hatten Insider damals behauptet, Ryan und Maxime seien schwer ineinander verliebt. Ihre Verbindung habe sich demnach innerhalb kurzer Zeit zu etwas Ernstem entwickelt. Für einen romantischen Sommerurlaub soll der Moderator Maxime sogar per Privatjet zu einer Luxusyacht im Ionischen Meer gebracht haben. "Er ist ihr völlig verfallen. Und ihr geht es mit ihm genauso. Sie sind Hals über Kopf verliebt", erklärte eine Quelle dem Portal. Page Six bat Ryans Sprecher laut eigenen Angaben um eine Stellungnahme, erhielt zunächst aber keine Rückmeldung. Auch der Entertainer selbst äußerte sich öffentlich nie zu der angeblichen Romanze. Seine aktuellen Aussagen in der Radioshow lassen daher offen, ob an den damaligen Berichten nichts dran war oder ob sich sein Beziehungsstatus inzwischen verändert hat.

Für Gesprächsstoff rund um sein Privatleben hatte Ryan im August zusätzlich mit einem Beitrag auf Instagram gesorgt. Auf der Plattform dokumentierte der Radiomoderator, wie er Pasta zubereitete und anschließend einen Tisch für zwei Personen eindeckte. Neben Geschirr stellte er auch Blumen bereit. Wer ihm an jenem Abend gegenübersaß, verriet er allerdings nicht. Er beschrieb den Rahmen ausdrücklich als "Dinner für zwei", ließ aber offen, ob es sich um ein romantisches Date handelte. Offiziell bestätigt war zuletzt eine andere Liaison: Drei Jahre lang war der Fernsehstar mit Model Aubrey Paige liiert, im April 2024 ging diese Beziehung zu Ende. Zuvor führte Ryan unter anderem Beziehungen mit der Tänzerin Julianne Hough (38) und dem Model Shayna Taylor (34). Vor den Traualtar trat Ryan bislang allerdings noch nie. Ob es aktuell eine neue Frau in seinem Leben gibt, verriet er in seiner Radioshow nicht.

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Getty Images Ryan Seacrest beim iHeartRadio Music Festival 2026 in der T-Mobile Arena in Las Vegas

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Getty Images Ryan Seacrest spricht beim iHeartRadio Music Festival 2026 in der T-Mobile Arena in Las Vegas

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Getty Images Ryan Seacrest, Moderator