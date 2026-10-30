Kim Kardashian trägt Elizabeth Taylors 5,8-Millionen-Collier

Zu ihrem 46. Geburtstag durfte sich Kim Kardashian (46) über ein ganz besonderes Geschenk freuen: In einer Bulgari-Boutique in Rom bekam der Realitystar bei einem privaten Termin die Gelegenheit, das legendäre Smaragd- und Diamantencollier von Elizabeth Taylor (†79) anzulegen. Der Wert des Schmuckstücks wird auf umgerechnet rund 5,8 Millionen Euro geschätzt. Möglich machte diesen exklusiven Moment ihr Stylist Law Roach, der seine Kontakte nutzte, um die besondere Anprobe zu arrangieren. Für den Termin wurde die kostbare Kette eigens aus dem Tresor geholt – laut einem Mitarbeiter des Juweliers ein Ereignis, das keineswegs zum Alltag gehört. Auf Instagram teilte Kim jetzt ein Video des Erlebnisses und schwärmte, es sei "das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten" gewesen. Während der Anprobe rief sie Law kurzerhand per Telefon an, um ihre Begeisterung mit ihm zu teilen. "Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Das ist das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten!", sagte sie zu ihrem Stylisten.

Das Collier blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Einst schenkte Schauspieler Richard Burton das Schmuckstück seiner großen Liebe Elizabeth Taylor. Die beiden Hollywoodstars waren gleich zweimal miteinander verheiratet – Burton war Taylors fünfter und sechster Ehemann. Nach Angaben des Auktionshauses Christie's besteht die Kette aus 16 Smaragden, die in Platin gefasst und von rund geschliffenen Diamanten umgeben sind. Diamantbesetzte Vierpass-Motive verbinden die einzelnen Elemente. Das Herzstück bildet ein abnehmbarer Anhänger mit einem 23,46 Karat schweren Smaragd. Für Kim hatte die Anprobe offenbar eine besondere emotionale Bedeutung, die weit über den materiellen Wert des Schmuckstücks hinausging. Auf Instagram erklärte sie: "Jetzt kann ich mein Jahr mit dieser Elizabeth-Energie beginnen. So möchte ich dieses ganze Jahr starten – einfach mit einer kompromisslosen Persönlichkeit, mit ihrer Hilfsbereitschaft und damit, wie sehr ihr die Menschen am Herzen lagen." Auch Law Roach konnte seinen Stolz kaum verbergen. "Ich glaube, ich mache die besten Geburtstagsgeschenke. Das ist beispiellos. Niemand hat das jemals zuvor gemacht", erklärte der Stylist.

Kim verbindet schon länger eine persönliche Erinnerung mit Elizabeth Taylor und deren Schmuck. Noch vor dem Tod der Schauspielerin im Jahr 2011 hatte sie die Gelegenheit, mit ihr am Telefon über genau dieses Collier zu sprechen. Nach Elizabeths Tod wurde Kim zudem in deren Haus eingeladen. Dort durfte sie einen Blick in den Tresor mit der berühmten Schmucksammlung werfen – kurz bevor dieser ausgeräumt wurde. "Ich durfte direkt nach ihrem Tod dort hinein. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich konnte diese Sachen in ihrem lilafarbenen Kleiderschrank sehen", erinnerte sich die Unternehmerin in ihrem Instagram-Video. Law Roach zählt inzwischen zu den gefragtesten Stylisten der Branche und arbeitet neben Kim unter anderem auch mit Zendaya (30) zusammen. Für das außergewöhnliche Geburtstagsgeschenk setzte er sich persönlich dafür ein, dass die sonst unübliche private Anprobe des kostbaren Colliers überhaupt möglich wurde.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian trägt Elizabeth Taylors Collier, Oktober 2026

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Imago Elizabeth Taylor bei einer amfAR-Gala im Moulin de Mougins

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Getty Images Law Roach bei der Eröffnung des Lucas Museum of Narrative Art am 19. September 2026 in Los Angeles