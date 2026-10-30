Senna Gammour stellt nun klar: "Was ich brauche, ist Geld"

Senna Gammour (46) hat ihren Fans am Abend eine ziemlich unmissverständliche Ansage hinterlassen. In einem Reel auf Instagram meldete sich die Sängerin aus einem Studio und richtete klare Worte an die Kamera. Vor dem Mikrofon zählte sie auf, was sie alles nicht gebrauchen könne: weder Kontakt noch Unterstützung, weder Liebe noch eine Meinung. Nach dieser entschiedenen Aufzählung folgte dann aber eine überraschende Pointe. "Was ich brauche, ist Geld", stellte Senna in dem Clip klar. Ihr Gesprächspartner reagierte hörbar überrascht – und vor allem amüsiert. Begonnen hatte Senna ihre Botschaft mit einer deutlichen Abgrenzung: "Gib mir nicht die Hand. Geh mir aus dem Weg, Digger. Guck mich nicht mal an. Wechsle die Straßenseite. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts mit dir zu tun haben", listete sie im Clip auf.

"Ich brauch nicht mal deine Meinung. Die brauch ich nicht mal", betonte die Sängerin. Ihr Gesprächspartner schien an dieser Stelle noch mit einem tiefgründigen Schlusssatz gerechnet zu haben – und wurde prompt eines Besseren belehrt. "Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. [...] Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Geistreiches. Was ich brauche, ist Geld", gab er sichtlich belustigt zurück. Veröffentlicht hat sie das Reel mit der Überschrift "POV: ich 2 Minuten auf Arbeit". Ob es sich beim Kontext wirklich um Sennas Umgang mit Arbeitskollegen handelt, bleibt unklar. Fakt ist, dass ihre Fans Senna für die Aussage feiern. So kommentiert ein Nutzer unter dem Clip: "Lieben wir!" Ein anderer stimmte Senna schlichtweg zu: "Recht haste!"

Bei dem Clip scheint es sich um einen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Podcast "Frag die Abla von Senna Gammour" zu handeln. Dort bespricht die Sängerin mit John von Gruner alle möglichen Themen des alltäglichen Lebens. Ihre Karriere startete Senna einst als Teil einer Girlgroup. Auf ihren Social-Media-Kanälen meldet sie sich immer wieder mit pointierten Statements bei ihrer Community. Klare Worte hatte Senna auch schon rund vier Monate zuvor gefunden. Damals hatte sie im Podcast "Main Character Mode" mit Samira Yavuz (32) über deren gescheiterte Ehe mit Serkan Yavuz (33) gesprochen. Dabei hatte sich die Sängerin deutlich auf eine Seite gestellt.

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ActionPress / gbrci / Future Image Senna Gammour bei der "NDR Talk Show" im Januar 2025

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Getty Images Senna Gammour, Sängerin

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Getty Images Mandy Capristo, Senna Gammour und Bahar Kizil, Monrose-Mitglieder