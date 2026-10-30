Kanye-Drama: Kim Kardashian schützt Kids mit "Lockdown"

Kim Kardashian (46) greift zu einer besonderen Maßnahme, sobald negative Berichte über sie oder ihren Ex-Mann Kanye West (49) zum Thema werden könnten. In Jonathan Van Meters Buch "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future" erklärt der Realitystar jetzt, was dann in ihrem Zuhause gilt: "Lockdown". In dieser Zeit bleiben Fernseher und Radio aus, damit North (13), Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7) möglichst nichts von den Schlagzeilen und öffentlichen Konflikten ihrer Eltern mitbekommen. Stattdessen dürfen sie Filme schauen und auch im Auto läuft ausschließlich Musik vom Handy. Kim möchte damit verhindern, dass ihre Kinder in das öffentliche Drama rund um ihre berühmten Eltern hineingezogen werden.

Kim verrät laut Female First: "Mein gesamter Haushalt weiß, was ein 'Lockdown' bedeutet, wenn ich es schreibe." Was außerhalb der eigenen vier Wände über Kim und Kanye diskutiert wird, soll den Familienalltag möglichst wenig belasten. Auch abseits solcher Ausnahmesituationen legt Kim großen Wert darauf, für ihre Kinder da zu sein. Obwohl fünf Nannys die Familie unterstützen, übernimmt die Unternehmerin bestimmte Aufgaben jeden Tag selbst. Wie sie kürzlich gegenüber dem Sunday Times Style Magazine verriet, bringt sie alle ihre Kinder zur Schule und holt sie anschließend wieder ab. Gemeinsame Abendessen gehören für sie ebenso dazu wie das Vorlesen vor dem Schlafengehen und Kuscheleinheiten.

Trotz des schwierigen Verhältnisses zu Kanye macht sich Kim weiterhin Sorgen um den Vater ihrer Kinder. Ihr Therapeut rate ihr allerdings, klare Grenzen zu setzen und belastende Erfahrungen aus der früheren Beziehung hinter sich zu lassen. Das gemeinsame Coparenting verlaufe derzeit dennoch weitgehend reibungslos. "Ich schätze, weil wir nicht so viel miteinander reden. Aber wenn wir uns sehen, umarmen wir uns", berichtet Kim in dem Buch. Auch zu Kanyes Familie hält sie weiterhin engen Kontakt. "Ich stehe seiner Familie sehr nahe", betont sie. "Immer wenn ihr in der Stadt seid, kommt zum Abendessen zu uns, verbringt so viel Zeit mit den Kindern, wie ihr möchtet, geht mit ihnen aus oder kommt einfach vorbei und verbringt Zeit mit uns."

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Mike Coppola/Getty Images, Brad Barket/Getty Images for Fast Company Collage: Kim Kardashian und Kanye West

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Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025

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Getty Images Kanye West, Rapper