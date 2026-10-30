Stevie Wonders Ex ist von Räumungsklage völlig überrumpelt

Carmen Efferson soll sich von der Räumungsklage ihres früheren Verlobten Stevie Wonder (76) überrumpelt fühlen. Wie eine ihr nahestehende Quelle gegenüber TMZ berichtet, habe sie nach fast vierzig Jahren in dem Haus des Musikers in Los Angeles nicht mehr mit diesem Schritt gerechnet. Besonders schwer wiege für Carmen die gemeinsame Vergangenheit. Ihrer Erinnerung nach habe Stevie ihr einst versprochen, dass die Immobilie ihr gehöre. Eine entsprechende Eigentumsurkunde habe sie allerdings nie bekommen. Zeitweise wohnte dort auch ihre inzwischen verstorbene Mutter. Dass sie nun ausziehen soll, treffe die ehemalige Verlobte dem Informanten zufolge daher besonders hart.

Ein weiterer Informant betont gegenüber TMZ, hinter dem Vorgehen steckten keine persönlichen Motive. Es gehe ausschließlich darum, die Sicherheit des Hauses und den nötigen Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten. Eine Onlineansicht der Immobilie erwecke den Eindruck, dass sie abgenutzt sei und modernisiert werden könnte. Stevie behauptet in seiner Klage, Carmen habe das Anwesen trotz einer Frist bis zum 27. August nicht verlassen.

Stevies Klage war erst vor wenigen Tagen öffentlich geworden. Laut den von TMZ eingesehenen Gerichtsunterlagen hatte Carmen seit Juli 1988 in dem Haus gewohnt – ohne schriftlichen Mietvertrag und bei einer vereinbarten Miete von null Dollar. Zum Streit war es nach Darstellung seiner Anwälte gekommen, weil sie im Sommer 2026 mehrfach den Zutritt für eine Versicherungsinspektion verweigert hatte. Dadurch sei der Versicherungsschutz gefährdet gewesen. Im Juli hatte das Team des Musikers deshalb ihr Wohnrecht beendet. Mit der Klage verlangte Stevie neben der Räumung auch Schadenersatz und die Übernahme der Rechtskosten.

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Getty Images Stevie Wonder in New York

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Getty Images Stevie Wonder in Los Angeles

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Getty Images Stevie Wonder