Mietfrei im Luxushaus in L.A.: Stevie Wonder verklagt Ex

Stevie Wonder (76) zieht wegen einer Immobilie in Los Angeles vor Gericht – und zwar gegen seine frühere Verlobte Carmen Efferson. Der Sänger möchte erreichen, dass sie das Haus räumt, das ihm gehört. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ einsehen konnte, lebt Carmen bereits seit Juli 1988 in dem Anwesen. Besonders kurios ist dabei die Grundlage dieses Wohnarrangements: Einen schriftlichen Mietvertrag soll es nie gegeben haben, stattdessen lediglich eine mündliche Absprache. Die monatliche Miete wurde den Dokumenten zufolge auf null Dollar festgesetzt. Damit soll Carmen das Haus seit fast vier Jahrzehnten mietfrei bewohnt haben. Ausgelöst wurde der Streit laut den Anwälten des Sängers durch mehrere gescheiterte Versuche im Sommer 2026, Zutritt zu dem Haus zu bekommen. Eine Versicherungsinspektion stand an, doch Carmen soll niemanden hineingelassen haben. Dadurch sei der Versicherungsschutz der Immobilie in Gefahr geraten – woraufhin das Team des Musikers sie im Juli darüber informierte, dass sie nicht länger bleiben dürfe.

Im Juli 2026 beendete das Team des Musikers dieses Wohnrecht und setzte eine Frist: Bis zum 27. August 2026 hätte sie ausziehen sollen. Da sie laut der Klage noch immer in der Immobilie wohnt, fordert Stevie nun per Räumungsklage ihren Auszug, Schadenersatz sowie die Übernahme der Rechtskosten. Der Ton zwischen ihr und der juristischen Vertretung wurde dabei offenbar rau. In einer E-Mail, die Teil der Gerichtsunterlagen ist, warf sie einem Anwalt laut TMZ einen "rassistischen, kaltblütigen Ton von weißem männlichem Privileg" vor. Sie verlangte, nicht weiter kontaktiert zu werden, und benutzte dabei mehrfach Schimpfwörter. Anwalt David Huff erwiderte, dass der Jurist, der sie ursprünglich angeschrieben hatte, weder weiß noch männlich sei. Zudem verwies er auf seinen eigenen Großvater als Bürgerrechtshelden und warnte, dass die verweigerte Inspektion eine Räumung nach sich ziehen könne.

Der Erfolgsmusiker und Carmen waren früher ein Paar und Ende der 1980er-Jahre sogar verlobt – also ungefähr zu jenem Zeitpunkt, als Carmen in das Haus einzog. Zuvor war er bereits einmal verheiratet. Zur Ehe zwischen Stevie und Carmen kam es nie. Stevie heiratete später zunächst Kai Millard und ist seit 2017 mit Tomeeka Robyn Bracy verheiratet. Für ihn ist es bereits die dritte Ehe. Die Beziehung zu seiner früheren Verlobten liegt damit mehrere Jahrzehnte zurück. Trotz einer gemeinsamen Vergangenheit will der Sänger nun gerichtlich durchsetzen, dass seine Ex-Partnerin die Immobilie verlässt. Wie das Verfahren ausgeht, ist bislang offen – eine öffentliche Stellungnahme der beiden Beteiligten zu dem Fall gibt es bisher nicht.

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Alberto E. Rodriguez / Getty Images Sänger Stevie Wonder

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Getty Images Stevie Wonder, Musiker

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Tomeeka Robyn Bracy und Stevie Wonder in Los Angeles