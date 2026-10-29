Tanja Makarić rechnet eiskalt mit ihrem Umzugsunternehmen ab

Bei Tanja Makarić (29) ging es kürzlich alles andere als entspannt zu: Die Social-Media-Bekanntheit steckte mitten in den Vorbereitungen für ihren Umzug – und zwar komplett allein. Seit 15 Uhr habe sie ihre Wohnung zusammengepackt, berichtete sie auf Instagram. Eigentlich hätte diese Aufgabe das beauftragte Umzugsunternehmen übernehmen sollen. Sichtlich erschöpft zeigte sie sich ihren Fans im Badezimmerspiegel und machte ihrem Ärger Luft: "Schlimmstes Umzugsunternehmen ever. Muss jetzt alles in einer Nacht machen." Da Tanja die Zusage der Firma so aufgefasst hatte, dass deren Mitarbeiter das Einpacken übernehmen würden, hatte sie selbst bislang keinen Finger gerührt. Nun stand sie unter erheblichem Zeitdruck, denn schon am nächsten Tag wollte sie die Wohnung verlassen haben. Ihr ernüchtertes Fazit zu der Sache fiel entsprechend deutlich aus: "Kannst dich heutzutage auf niemanden verlassen."

Ganz auf sich gestellt war die Influencerin dann aber doch nicht. Ihre Mutter, ihr Vater und ihre Schwester kamen vorbei und halfen ihr nach eigener Aussage "unendlich" beim Packen. Kurz nach Mitternacht zeigte Tanja, was die nächtliche Aktion gebracht hatte: Zahlreiche große Kleider- und Umzugskartons, Taschen, ein Koffer und prall gefüllte Säcke standen dicht gedrängt in der Wohnung. Fast fertig war sie zu diesem Zeitpunkt – allerdings waren ihr die Kartons ausgegangen. Da ihr Kartons fehlten, musste Tanja für ihre Schuhe und die übrigen Kleidungsstücke notgedrungen Tüten verwenden. Ihre Schminksachen wollte sie erst am Tag des Umzugs einpacken. Und als hätte sie nicht schon genug um die Ohren, gab nun auch noch die Kamera ihres iPhones den Geist auf. Storys könne sie dort nicht mehr direkt aufnehmen, nur die gewöhnliche Kamera-App funktioniere noch. Tanja bat ihre Community um Tipps, plante für den nächsten Tag zusätzlich einen Besuch bei Apple und fasste zusammen: "Ich bin hier am Durchdrehen."

Für Tanja und ihre Tochter Malou bedeutet der Wohnungswechsel einen Neuanfang. Bereits rund zehn Wochen zuvor hatte die Sportlerin ihre Fans begeistert darüber informiert, dass sie ihre bisherige Wohnung aufgegeben hatte. Wo sie und ihre Tochter künftig leben würden, verriet sie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Auf den Vorwurf ihrer Fans, sie sei doch erst umgezogen, antwortete sie: "Und ich lebe hier nebenbei gesagt seit fast drei Jahren. Weil viele sagen, ich wäre doch gerade erst umgezogen." Mit dem aktuellen Packchaos lieferte die Influencerin zugleich die Erklärung dafür, warum es in den vergangenen Tagen vergleichsweise still um sie geworden war und sie sich seltener bei ihrer Community gemeldet hatte.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, September 2025

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, August 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Tochter Malou, Oktober 2026