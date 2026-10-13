Ihr bleiben nur Tage: Katie Price bangt um ihre Mutter Amy

Katie Price (48) durchlebt derzeit eine schwere Zeit. Während der Realitystar im Prozess gegen seinen Ex-Mann Kieran Hayler (39) vor Gericht aussagte, sprach Katie über den besorgniserregenden Gesundheitszustand ihrer Mutter Amy. Wie Mirror berichtet, liegt diese derzeit im Krankenhaus und hat nach Angaben ihrer Tochter möglicherweise nur noch wenige Tage zu leben. Wegen einer Erkältung konnte Katie sie zuletzt nicht besuchen, möchte das aber so schnell wie möglich nachholen. "Meine Mutter stirbt gerade, und ich konnte sie nicht sehen, weil ich erkältet bin", erklärte sie am zweiten Tag ihrer Aussage. Anschließend fügte sie hinzu: "Ihr bleiben nur noch Tage. Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich sie morgen besuche." Mit diesen Worten machte die fünffache Mutter deutlich, wie ernst die Situation inzwischen ist.

Amy leidet seit Jahren an idiopathischer Lungenfibrose (IPF), einer unheilbaren Erkrankung, bei der das Lungengewebe zunehmend vernarbt und das Atmen immer schwerer fällt. Die Diagnose erhielt sie bereits 2017. Damals gingen die Ärzte laut Mirror davon aus, dass ihr weniger als fünf Jahre bleiben würden. Eine Heilung gibt es für die Krankheit bislang nicht, allerdings können verschiedene Behandlungen helfen, die Beschwerden zu lindern. Schon im vergangenen Monat hatte Katie gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie in ihrem Podcast darüber gesprochen, wie sehr Amys Gesundheitszustand den Familienalltag beeinflusst. "Im Moment gehen wir mit Mum einen Tag nach dem anderen an. Wir versuchen alle, alles unter einen Hut zu bekommen", erzählte sie damals. Wie sie ihre Zeit einteilen, hänge vor allem davon ab, wie es ihrer Mutter gerade gehe. Sollte sich ihr Zustand verschlechtern, habe die Familie selbstverständlich Vorrang vor allen anderen Verpflichtungen.

In den vergangenen Wochen verbrachten Katie und Sophie immer wieder Zeit bei Amy im Krankenhaus. Besonders Sophie habe viele Besuche übernommen, während Katie versuchte, ihre beruflichen Termine und die Betreuung ihres ältesten Sohnes Harvey miteinander zu vereinbaren. Der junge Mann lebt mit dem Prader-Willi-Syndrom, Autismus und septooptischer Dysplasie und benötigt im Alltag Unterstützung. Nach eigenen Angaben kann Katie dabei nur montags und freitags auf zusätzliche Hilfe zurückgreifen. Wie sehr sich die Familienmitglieder gegenseitig unterstützen, zeigte sich auch zuletzt, als sich Amy gemeinsam mit Sophie und Katies Tochter Princess wegen des deutlichen Gewichtsverlusts der Britin Sorgen machte. Katie selbst hatte damals erklärt, dass die Veränderungen mit ihrer hohen Stressbelastung zusammenhingen.

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Getty Images Katie Price bei der Premiere von "The Psychopath Life Coach" im Curzon Mayfair in London

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Instagram / katieprice Katie Price im Juli 2026

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Instagram / katieprice Sophie und Katie Price, circa im Jahr 2004