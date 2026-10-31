Harrison Ford zeigt mit 84 seinen durchtrainierten Körper

Mit 84 Jahren denkt Harrison Ford (84) offenbar nicht daran, kürzerzutreten: Am vergangenen Samstag unternahm der Schauspieler eine ausgiebige Radtour an der Küste von Los Angeles. Auf einem hochwertigen Mountainbike trat er bei mildem Herbstwetter kräftig in die Pedale und wirkte dabei bestens gelaunt. Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen, wie er sich für die Tour mit einem passenden Sportoutfit ausgestattet hat: Sein eng anliegendes Radtrikot setzte vor allem seine durchtrainierten Arme deutlich in Szene. Dazu kombinierte der Hollywoodstar eine kurze Radhose und spezielle Handschuhe. Eine Sonnenbrille schützte seine Augen, während er mit einem Helm auch auf die nötige Sicherheit achtete. Obwohl die Fahrt offenbar einiges an Ausdauer verlangte, machte Harrison auf dem Zweirad einen fitten und routinierten Eindruck.

Dass Harrison ein Faible für zwei Räder hat, ist kein Geheimnis. Laut der New York Post besitzt er gleich mehrere Modelle für unterschiedliche Untergründe – für die Touren an der Küste greift er zu einem Mountainbike der Marke Cannondale. Inzwischen verbringt der leidenschaftliche Pilot sogar mehr Zeit im Sattel als im Cockpit. "Ich fliege von Zeit zu Zeit, aber ich fahre es zurück. Das eine ersetzt das andere nicht. Aber früher habe ich viel Zeit mit Fliegen verbracht. Jetzt verbringe ich viel Zeit auf meinem Fahrrad", erklärte er gegenüber dem Magazin People. Vor allem das Mountainbiken in der Natur hat es ihm angetan: "Ich genieße es wirklich, draußen in der Natur auf einem Fahrrad zu sein, und das ist relativ neu für mich – seit drei oder vier Jahren. Ich bin schon immer Fahrrad gefahren, aber ich bin Rennrad gefahren, und jetzt fahre ich gerne Mountainbike. Und mit den Santa Monica Mountains haben wir hier einen wunderschönen Ort dafür."

Das Rad ist aber nur ein Teil seines Fitnessprogramms. Harrison hält sich zusätzlich mit Tennis, Skifahren und leichtem Krafttraining im Fitnessstudio in Form und achtet auf eine gesunde Ernährung. Seine Flüge hat der Schauspieler dagegen reduziert. 2015 musste er mit seinem historischen Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Golfplatz in Los Angeles notlanden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu: Er erlitt unter anderem einen Beckenbruch, einen zertrümmerten rechten Knöchel, einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf. Privat ist der fünffache Vater seit 16 Jahren mit der Schauspielerin Calista Flockhart (61) verheiratet. Vor ihr war er mit Mary Marquardt sowie mit der Drehbuchautorin Melissa Mathison verheiratet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Dezember 2022