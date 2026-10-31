Das wurde aus den Kinderstars der großen 90er-Halloweenhits

Hexen, Geister und Mumien: In den 90er-Jahren sorgten zahlreiche Halloweenfilme für wohligen Grusel vor dem Fernseher und machten gleich mehrere Kinder zu Stars. Omri Katz, Christina Ricci (46), Kimberly J. Brown, Jimmy Workman (46), Mary-Kate (40) und Ashley Olsen (40) sowie Adam Wylie wurden durch Klassiker wie Hocus Pocus, "Casper", "Halloween Town – Meine Oma ist 'ne Hexe", "Addams Family", "Halloween Twins – Jetzt hexen sie doppelt" und "Das Geheimnis der Mumie" einem großen Publikum bekannt. Jahrzehnte später zeigt sich, dass die Lebenswege der einstigen Nachwuchsdarsteller teils weit auseinandergehen. Einige stehen bis heute vor der Kamera oder leihen Figuren ihre Stimme, andere haben dagegen ganz neue Branchen für sich entdeckt, wie Hello! berichtet.

Christina spielte 1995 in "Casper" die einfühlsame Kat. Diese zieht mit ihrem Vater ins Whipstaff Manor und freundet sich dort mit dem freundlichen Geist an. Bereits 1991 war die Schauspielerin als Wednesday Addams in "Die Addams Family" zu sehen. Jahrzehnte später kehrte sie mit Wednesday ins "Addams Family"-Universum zurück und hat in der Zwischenzeit etliche Rollen in Filmen und Serien übernommen. Jimmy gab sein Debüt als Pugsley Addams und stand zuletzt 2005 für "Ihr größter Fan" vor der Kamera. Inzwischen arbeitet er unter anderem als Fahrer und Transportkoordinator für Produktionen wie "Beverly Hills Cop: Axel F", "Queen of the Ring" und "Muzzle".

Omri weckte in "Hocus Pocus" als skeptischer Max versehentlich die Sanderson-Schwestern wieder auf. Danach spielte er noch in "The John Larroquette Show", "Dallas: J.R. Returns" und "Freaks and Geeks" mit. Heute hat er seine Schauspielkarriere beendet und ist Gründer eines eigenen Unternehmens in der Cannabisindustrie. Mary-Kate und Ashley spielten 1993 in "Halloween Twins – Jetzt hexen sie doppelt" Zwillinge, die ihr Zuhause retten wollen. Dafür müssen sie ihrer bösen Tante einen magischen Mondstein abluchsen. Nach ihrem gemeinsamen Film "Ein verrückter Tag in New York" aus dem Jahr 2004 zogen sich die Schwestern weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. 2006 gründeten sie gemeinsam das Luxusmodelabel The Row.

Kimberly schlüpfte 2001 in "Kalabar's Revenge" erneut in die Rolle der Teenagerhexe Marnie Piper. Danach war sie unter anderem in 15 Folgen von "General Hospital" und 2025 im Fernsehfilm "Haul Out the Halloween" zu sehen. Adam spielte in "Das Geheimnis der Mumie" an der Seite von Mario Yedidia und Clara Bryant einen von drei Jugendlichen. Zusammen helfen sie einer Mumie dabei, wieder mit ihrer Geliebten vereint zu werden. Zu seinen frühen Projekten zählten außerdem "Picket Fences – Tatort Gartenzaun", "Chucky 2 – Die Mörderpuppe ist wieder da" und der Animationsfilm "Die Schwanenprinzessin". Der Unterhaltungsbranche ist er bis heute treu geblieben: Zuletzt war er als Sprecher an der 2023 erschienenen Serie "Adventures in Odyssey" beteiligt. Für die Fortsetzung von "Das Geheimnis der Mumie" kehrte er außerdem zu seinen Disney-Channel-Wurzeln zurück. Daneben tritt er regelmäßig als Close-up-Magier auf und produziert Sketchcomedy-Videos für seine Social-Media-Kanäle.

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Imago Christina Ricci als Kathleen "Kat" Harvey mit dem freundlichen Geist Casper im Film "Casper", 1995

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Imago Christina Ricci und Jimmy Workman in "Die Addams Family in verrückter Tradition", 1993

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Imago Omri Katz, Vinessa Shaw und Thora Birch in "Hocus Pocus", 1993

Imago Mary-Kate und Ashley Olsen im Film "Halloween Twins – Jetzt hexen sie doppelt" von 1993

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