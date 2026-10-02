Beim Fußballspiel: Peter Maffay wird des Platzes verwiesen

Peter Maffay (77) kassierte bei einem Benefiz-Fußballspiel einst einen ziemlich ungewöhnlichen Platzverweis. Im ZDF-Magazin "Volle Kanne" erinnerte sich der Sänger jetzt an die Partie, die bereits viele Jahre zurückliegt. Damals trat er gemeinsam mit weiteren Prominenten auf dem Rasen an. Mitten in der Partie zündete er sich eine Zigarette an und lief mit dem Glimmstängel in der Hand einfach weiter über den Platz. Der Schiedsrichter wollte das nicht durchgehen lassen: Weil Zigaretten auf dem Spielfeld für ihn ein klares Tabu waren, schickte er den Musiker kurzerhand vom Platz. Die kuriose Geschichte kam zur Sprache, als Moderator Florian Weiss (49) wissen wollte, auf welcher Position sich sein Gast beim Fußball am ehesten sehe. Peters trockene Antwort lautete schlicht: "Die Bank." Die Erfahrung von damals hat der Musiker also bis heute nicht vergessen – und nimmt sie inzwischen mit einer gehörigen Portion Humor.

"Ich habe mal bei so einem Spiel mitgemacht, das liegt viele Jahre zurück – und da wurde ich vom Platz gestellt. Ich habe geraucht", schilderte Peter die kuriose Szene im Detail. Heute könnte ihm so etwas allerdings nicht mehr passieren. Der Sänger hat das Rauchen aufgegeben. Der Verzicht scheint ihm inzwischen nicht mehr schwerzufallen. "Ich vermisse es auch nicht mehr, das ist total gut", verriet er über sein Leben ohne Zigaretten. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass einem erneuten Einsatz auf dem Fußballplatz damit eigentlich nichts mehr im Weg stehe. Peter verwies zudem darauf, dass er sich nach wie vor fit hält und durchaus noch sportlich unterwegs ist.

Auch Johannes Oerding (44), der gemeinsam mit seinem Freund und Musikerkollegen bei "Volle Kanne" zu Gast war, zeigte sich von Peters körperlicher Verfassung angetan. "Peter ist wirklich fit. Beweglich, schneller als die meisten. Das ist schon beeindruckend", lobte er den Sänger. Peter verriet daraufhin, wie er sich fit hält. Unter anderem fährt er regelmäßig Rad. Außerdem betreibt er Eskrima – einen Kampfsport, bei dem mit Stöcken trainiert wird. "Das ist so eine Sportart, die dreht sich um Koordination, um Gleichgewicht, um Harmonie", erklärte er. Für ein weiteres Benefizspiel wäre Peter also zumindest aus sportlicher Sicht bestens vorbereitet. Eine Zigarette würde ihm diesmal ebenfalls nicht mehr zum Verhängnis werden.

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Getty Images Peter Maffay, Musiker

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Getty Images Peter Maffay, Musiker

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RTL / Boris Breuer Johannes Oerding und Peter Maffay, 2024